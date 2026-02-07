Tensioni al corteo contro le Olimpiadi a Milano: petardi e fumogeni, la polizia risponde con cariche e idranti

Gli scontri al termine del corteo contro le Olimpiadi e l’Ice a Milano, dal video di Simone Giancristofaro.

Tensioni a Milano durante il corteo organizzato contro le Olimpiadi invernali e la presenza dell'Ice, arrivato in Italia per garantire la sicurezza del vicepresidente americano JD Vance.

Dopo ore di manifestazione, arrivati a piazzale Corvetto, poco prima del termine dell'evento, sono stati esplosi dei petardi e lanciati sassi. A creare confusione, un gruppo di persone che ha indossato caschi e cappucci e che, dal piazzale si starebbe dirigendo verso l'imbocco della tangenziale Est, dove si trovano le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Non ha tardato ad arrivare la risposta degli agenti della polizia di Stato che, per respingere il gruppo di facinorosi, hanno utilizzato lacrimogeni, cariche e l'idrante contro la folla.

Gli scontri superato piazzale Corvetto: facinorosi vanno verso la tangenziale Est

Il corteo organizzato per la giornata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, è stato promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina, costituito da collettivi studenteschi, associazioni e altre realtà, è continuato con balli e canti dei manifestanti, iniziati già nel corso della mattinata di oggi.

Nel tardo pomeriggio, dopo le 18, un gruppo di persone si è staccato dal corteo e si è diretto, all'altezza di piazzale Corvetto, verso l'imbocco della tangenziale Est. Con il volto coperto da cappucci e caschi, questi individui si sono fatti strada lanciando petardi e fuochi d'artificio, fumogeni e bombe carta verso gli agenti, tentando di sfondare il cordone della polizia verso l'ingresso dell'autostrada.

Petardi e fuochi d’artificio dalla folla, la Polizia risponde con lacrimogeni e idranti al termine del corteo contro le Olimpiadi e l’Ice a Milano, dal video di Simone Giancristofaro.

La polizia ha risposto immediatamente con il lancio di lacrimogeni e l'accensione dell'idrante. Poi, in assetto antisommossa, armati di scudi e manganelli, hanno raggiunto il gruppo di persone, caricandole e prendendole a manganellate, come mostra anche il video in apertura. Il gruppo di violenti sta continuando a farsi largo verso l'autostrada, a sbarrare loro la strada gli agenti in antisommossa. Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno quattro le persone fermate dagli agenti.

