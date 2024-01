Tendono un cavo tra il marciapiede e la pista ciclabile, una residente: “Me lo sono trovato davanti” Un cavo di plastica è stato teso lo scorso venerdì 12 gennaio tra un marciapiede e una pista ciclabile di Calcinato (Brescia). A dare l’allarme è stata una residente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Il cavo sulla pista ciclabile (foto da Facebook – Laura de Giovanni)

Lo scorso venerdì 12 gennaio qualcuno ha teso un cavo in plastica tra un palo della luce e un albero attraversando un marciapiede e una pista ciclabile della zona pedonale di via Paolo Farinati a Calcinato, in provincia di Brescia. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno provveduto a chiamare il 112. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per rimuovere il cavo e verificare che non ne fossero stati tesi altri in zona, ora si dovrà indagare per risalire al responsabile.

L'emulazione dei tre ragazzi di Milano

Quanto accaduto a Calcinato lo scorso venerdì fa pensare a un tentativo di emulazione di quanto avvenuto nella notte tra il 3 e 4 gennaio a Milano. In quel caso, tre ragazzi hanno teso un cavo tra le due corsie di viale Toscana, danneggiando una Fiat Panda di passaggio.

Per due di loro, la Procura sta valutando se chiedere il giudizio immediato in quanto accusati di blocco stradale. Quel cavo, che era d'acciaio, era stato piazzato a circa 140 centimetri di altezza, mentre questo di Calcinato, di plastica, a circa 50 centimetri. La posizione del terzo, essendo minorenne, dovrà essere valutata dal Tribunale dei minori.

"Mi sono ritrovata davanti questo cavo"

La foto del cavo teso a Calcinato (foto da Facebook – Laura de Giovanni)

"Stavo uscendo con i cani e fortunatamente non avevo lo sguardo basso e mi sono trovata davanti questo", ha raccontato la residente Laura de Giovanni in un gruppo Facebook postando le foto del cavo. A Calcinato non c'è stata alcuna conseguenza per i passanti, perché è stato chiamato subito il 112 che ha provveduto alla rimozione del cavo.

Del caso ora se ne occuperanno gli agenti della polizia locale di Calcinato, che nel frattempo hanno già perlustrato l'area e verificato che altri cavi non fossero stati tesi da altre parti.