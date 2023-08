Temporale a Milano oggi: il Comune vieta l’ingresso ai parchi, chiude cimiteri e mercati In previsione de forte temporale di oggi, venerdì 4 agosto, il sindaco di Milano si raccomanda con i cittadini di non passare sotto impalcature di cantieri, dehors e tendoni, ma soprattutto di mettere in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È prevista per oggi, venerdì 4 agosto, una nuova data di maltempo a Milano: la Regione ha diramato l'allerta maltempo per i violenti temporali che si abbatteranno sulla città e c'è il rischio di nuove supercelle in Lombardia. Per questo il Comune ha deciso di prendere provvedimenti per evitare possibili danni alle persone in seguito alla caduta di altri alberi, come è successo durante il nubifragio dello scorso 25 luglio. Ecco tutti i provvedimenti varati dal sindaco Beppe Sala.

I provvedimenti del Comune contro il maltempo

Il Comune di Milano ha deciso di vietare l'ingresso in tutti i parchi e, più in generale, a tutte le aree verdi della città, anche quelle non recintate. L'accesso è quindi proibito anche ai cimiteri della città, vista la presenza di molti alberi. Inoltre il sindaco ha deciso di vietare i mercati posti sotto gli alberi e quindi quelli di via Crema, via Canaletto, via Pagano e via Pistoia. Infine l'amministrazione comunale si è raccomandata con i cittadini di non passare sotto impalcature di cantieri, dehors e tendoni che riparano dal sole.

"A seguito del violento temporale che si è abbattuto sulla città nei giorni scorsi, il Comune di Milano ha predisposto la chiusura e il divieto di accesso a tutti i parchi recintati. Durante le allerte meteo e quindi dal pomeriggio di oggi vige anche il divieto di accesso ai parchi non recintati e alle aree verdi aperte", scrive in una nota Palazzo Marino, che poi aggiunge: "Considerata la situazione meteo avversa si raccomanda altresì di evitare le aree con impalcature dei cantieri, dehors e tende e ai proprietari si chiede di metterle in sicurezza".

"È importante – conclude l'amministrazione comunale – anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

L'allerta meteo a Milano

L'allerta meteo arancione diramata da Regione Lombardia per la giornata di oggi venerdì 4 agosto riguarda anche la città di Milano. Secondo le previsioni meteo, infatti, un violento temporale potrebbe abbattersi sul capoluogo già dal pomeriggio e proseguire fino a tarda sera. Inoltre, come aveva anticipato a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati, è previsto un drastico abbassamento (circa 10 gradi) delle temperature, che non supereranno i 23 gradi.