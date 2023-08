Una nuova supercella potrebbe abbattersi sulla Lombardia: quando e dove arriverà La Protezione civile della Lombardia, diramando l’allerta meteo arancione dalle 6 di domani 4 agosto, ha spiegato che sulla regione si potranno abbattere “temporali forti anche a carattere di supercella”.

A cura di Giorgia Venturini

I forti temporali di venerdì 4 agosto potranno portare anche supercelle. Lo ha precisato la Protezione civile della Lombardia diramando l'allerta meteo arancione dalle 6 di domani. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata su Alpi e Prealpi, ma potranno abbattersi anche in pianura e a Milano: sia sui rilievi che in città sono attese raffiche di vento fino a 70 km/h. I nuovi temporali e il rischio supercella arriverà a pochi giorni dai nubifragi di luglio quando la Lombardia era stata già bersaglio di questo fenomeno, provocando non pochi danni e disagi in molte parti della regione.

Rischio di supercelle in Lombardia domani 4 agosto

Sarà la giornata di domani quella più colpita dal maltempo: la situazione peggiorerà e ci sarà il rischio di supercelle. Ma cosa sono? "La supercella è una nube temporalesca molto intensa – spiega a Fanpage.it il meteorologo Flavio Galbiati – e molto sviluppata che si presenta con delle dimensioni e forme che ricordano quella di una ‘astronave'. Le supercelle possono dare origine a dei tornado: all'interno di una supercella infatti c'è una particolare rotazione dei venti, un vero ciclone. Quindi dentro a una nube non ci sono solo forti venti ascendenti ma anche una vera e propria rotazione".

Previste forti raffiche di vento e temporali in Lombardia

Nel dettaglio per la giornata di domani, Regione Lombardia fa sapere che "saranno possibili eventi di grandine medio-grande, raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni in progressiva attenuazione dalla serata". E ancora: "Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali".

Leggi anche Tornano i temporali in Lombardia: in arrivo anche tornadi e grandine

Il maltempo potrebbe abbattersi già sulla regione nella serata di oggi 3 agosto, in particolare sulle zone prealpine occidentali e centrali, "con rovesci o temporali (anche localmente di forte intensità) in transito verso Nord-Est, in possibile estensione anche sulle zone di alta pianura". Venti e pioggia potrà arrivare anche in città.