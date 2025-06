video suggerito

Tassista non fa salire sull'auto due non vedenti a causa del cane guida: licenza sospesa per 30 giorni A Milano è stata sospesa la licenza per un mese a un tassista che non avrebbe fatto salire sulla sua automobile due non vedenti e il suo cane guida.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata sospesa la licenza per un mese a un tassista che il 16 dicembre scorso a Milano non avrebbe fatto salire sulla sua automobile due non vedenti e il suo cane guida. La decisione è stata presa dal Comune. Il tassista ha tentato di ricorrere, ma non è riuscito nel suo intento.

L'episodio del 16 dicembre scorso

Come anticipato, l'episodio è avvenuto alle 19.45 del 16 dicembre in via Lodovico Il Moro. Quella sera, due passeggeri ipovedenti hanno fermato un taxi. L'autista ha notato subito il cane guida e ha chiesto di lasciarlo nel bagagliaio. I due hanno spiegato di non poter accettare la sua richiesta: l'animale è fondamentale sia per salire che per scendere dall'automobile e quindi è necessario averlo sempre con loro. A quel punto, dopo diversi tentativi di contrattazione, il tassista ha deciso di lasciarli lì e andare via.

La sospensione della licenza

I padroni del cane hanno quindi segnalato l'episodio. Successivamente la Commissione Tecnica Disciplinare di Palazzo Marino ha sanzionato il tassista con una sospensione della licenza di trenta giorni. L'autista, a marzo, ha provato a presentare ricorso. Ha infatti chiesto alla Direzione mobilità del Comune di annullare il provvedimento disciplinare, ma Palazzo Marino ha confermato la sospensione di un mese. All'uomo non resta quindi che ricorrere a un giudice amministrativo.

Cosa dice la legge italiana

Ma cosa dice la legge al riguardo? Un tassista può rifiutarsi di far salire un animale sulla propria automobile tranne che per i cani guida. La legge n. 37 del 14 febbraio 1974, così come integrata dalla Legge n. 60 del 8 febbraio 2006 stabilisce che una persona non vedente ha "diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa".