Tangenti per entrare al Conservatorio: trovati 110mila euro a casa di professori e studenti Durante le perquisizioni della squadra mobile sono stati trovati 110mila euro nelle case di docenti e studenti del Conservatorio di Milano. Indagati per corruzione, sono accusati di essersi fatti pagare per far ammettere alcuni ragazzi nelle selezioni del 2021.

A cura di Enrico Spaccini

Decine di migliaia di euro in contanti sono state trovate nelle abitazioni dei docenti e degli studenti indagati. L'accusa avanzata dal pm di Milano Giovanni Polizzi è che sia stata "venduta" a studenti cinesi l'ammissione al Conservatorio ‘Giuseppe Verdi', il più grande istituto di formazione musicale in Italia. In particolare, nell'abitazione di un professore sono stati trovati 50mila euro, 20mila nella casa di un altro ancora e complessivamente altri 40mila euro nelle perquisizioni svolte mercoledì dalla squadra mobile di Milano ad altri undici tra docenti e studenti non indagati.

Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni arrivate alla Questura di Lodi qualche mese fa. Si ipotizzava, infatti, che alcuni docenti si erano fatti pagare "tangenti" per "garantire il superamento dell'esame di ammissione ai corsi accademici" nelle selezioni di giugno 2021. Chi pagava era soprattutto un gruppo di aspiranti studenti cinesi, per i quali dal 2009 esiste un programma chiamato Turandot che consente di vivere in Italia per 11 mesi e preparare gli esami di ammissione alle Istituzioni di Alta formazione, come appunto il Conservatorio.

Il contante che non si può spiegare solo con le lezioni private "in nero"

Nel decreto di perquisizione, oltre a questi pagamenti, sono state anticipate anche le indagini che riguardano un altro fenomeno ancora: quello delle lezioni private a pagamento, presumibilmente "in nero". Anche se dovesse essere confermata quest'altra strada, è difficile che basti a spiegare tutte quelle decine di migliaia di euro trovate in contanti nelle abitazioni degli indagati.

Intanto, gli insegnanti inseriti nella lista degli indagati si sono già detti "totalmente estranei" alle accuse e hanno dichiarato di essere "pronti a dare spiegazioni". Per quanto riguarda il Conservatorio, il presidente Raffaello Vignali e il direttore Massimiliano Baggio hanno comunicato che l'Istituto "è parte lesa di questa vicenda" e garantiscono "la più completa collaborazione". Infine, se le indagini dovessero portare a un processo, "il Conservatorio intende costituirsi parte civile".