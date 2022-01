Super green pass sui mezzi pubblici: oltre 70mila studenti lombardi non potranno viaggiare su bus e tram Da oggi il super green pass è richiesto anche sui mezzi pubblici: oltre 70mila studenti in Lombardia sono sprovvisti della certificazione e rischiano di rimanere a piedi. L’unica deroga, che durerà fino al 10 febbraio, è prevista per gli scuolabus.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono oltre 70mila gli studenti che sono sprovvisti di super green pass, la certificazione rafforzata che da oggi – lunedì 10 gennaio – è necessaria per viaggiare sui mezzi pubblici. Si tratta di una cifra che va tra i 77mila e i 102mila. Questi, che non hanno effettuato la vaccinazione negli ultimi nove mesi né sono guariti dal Covid da sei mesi, non potranno salire né sui treni né sui tram e nemmeno sui bus di linea. A questi studenti, per il momento, sarà consentito solo viaggiare sugli scuolabus.

La deroga per gli scuolabus durerà fino al 10 febbraio

Per questi ultimi, la deroga prevista durerà solo fino al 10 febbraio. Superata questa data, sarà necessario avere il super green pass. Da oggi partiranno quindi i controlli della forze dell'ordine su tutti i mezzi di linea. Attualmente sono oltre 600mila i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino Anti-Covid. Più precisamente sarebbero 683.658. A loro vanno aggiunti i ragazzi che hanno superato la malattia che, secondo il report del Governo, sarebbero 8.793. Secondo i dati Istat, in Lombardia sono 770.162 i giovani tra i 12 e i 19. Sulla base di questi numeri, sono quindi 77.766 i ragazzi sprovvisti di super green pass. La struttura commissariale del Governo invece conta 794.486 over 12. In questo caso sarebbero oltre 102mila i ragazzi senza certificazione rafforzata.

Contagi tra professori, studenti e personale dei mezzi di trasporto

Oltre al problema degli studenti sprovvisti di super green pass, la Lombardia si trova costretta a fronteggiare l'alto numero di contagi tra gli autisti e il personale dei trasporti. Atm, per esempio, conta oltre 600 dipendenti che, positivi o in quarantena, saranno assenti. Per questo motivo ha comunicato che da oggi potrebbe esserci una riduzione del 7 per cento delle corse. Stessa sorte per Trenord che cancellerà alcune corse per questa settimana. Pesano anche i contagi, oltre che tra gli studenti, anche tra i professori. Molte scuole hanno dovuto fare i conti con l'assenza di docenti. Nel Milanese, tre comuni hanno deciso di prorogare la chiusura di scuola d'infanzia e primarie fino al 14 gennaio.