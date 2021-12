Super green pass: a Milano 68mila controlli e 119 multe soprattutto sui mezzi pubblici A una settimana dall’entrata in vigore del super green pass a Milano sono state controllate oltre 68mila persone, e ne sono state multate 119, soprattutto sui mezzi pubblici, dove per salire, dal 6 dicembre è necessario essere in possesso del certificato verde base.

A cura di Simona Buscaglia

Dalla Prefettura di Milano arriva il bilancio sui controlli nella prima settimana di Super green pass. Da lunedì 6 a domenica 12 dicembre nel capoluogo lombardo sono state controllate in totale 68.294, principalmente all'interno del Trasporto pubblico locale, per un totale di 119 sanzioni. Dal 6 dicembre infatti sono entrate in vigore le nuove misure per il contenimento del contagio Covid, che prevedono dei controlli a campione sui mezzi pubblici, dove per salire è obbligatorio essere in possesso del certificato verde base, ovvero quello rilasciato con il vaccino o anche con un tampone negativo con una validità nelle 72 ore precedenti per il molecolare e 48 ore per l'antigenico. L'obbligo di possedere un green pass sui mezzi pubblici vale anche per i ragazzi sopra i 12 anni che li utilizzano per andare a scuola. Anche per gli aerei e treni ad alta velocità stesso discorso: serve il certificato verde base.

Controlli anche sulle mascherine

Con un'ordinanza del sindaco di Milano Giuseppe Sala è stata prevista anche l'obbligatorietà, in alcune vie del centro cittadino, della mascherina anche all'aperto. In questo caso le persone sanzionate sono state 140. Le multe, come stabilito dal provvedimento, per chi non rispetta le nuove regole vanno dai 400 fino ai tremila euro. Non solo singoli cittadini: ad essere controllati sono anche gli esercizi commerciali. In questo caso sono stati 2.366 i negozi o ristoranti milanesi in cui le forze dell'ordine hanno controllato se venissero o meno rispettate le nuove e più stringenti misure anti contagio. Da questi controlli solo in 39 sono stati sanzionati.