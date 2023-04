“Sul Pnrr il sindaco Sala continua a rifiutare il tavolo con noi”: la denuncia del sindacato “Vogliamo sapere come il sindaco Sala e la città metropolitana hanno deciso di progettare sulle sei linee previste dal Pnrr perché dobbiamo capire se ci sono delle ricadute dell’occupazione e se si va nella direzione che ha chiesto l’Europa”: a dirlo in una nota stampa è il leader dell’organizzazione sindacale Uil Lombardia Milano, Enrico Vizza.

A cura di Ilaria Quattrone

"Vogliamo sapere come il sindaco Sala e la città metropolitana hanno deciso di progettare sulle sei linee previste dal Pnrr perché dobbiamo capire se ci sono delle ricadute dell'occupazione e se si va nella direzione che ha chiesto l'Europa (indipendentemente dai ritardi)": a dirlo in una nota stampa è il leader dell'organizzazione sindacale Uil Lombardia Milano, Enrico Vizza che lamenta come il primo cittadino rifiuti di organizzare un incontro con la sigla sindacale per discutere la gestione dei fondi del Pnrr a Milano.

Le richieste avanzate negli ultimi mesi

E infatti l'organizzazione sindacale ribadisce che da tempo ha chiesto un tavolo tecnico, insieme a Cgil e Cisl. La prima richiesta risale a ottobre 2022. La seconda è arrivata a novembre. E ancora a gennaio quando la Corte dei Conti ha bloccato i fondi per i comuni lombardi e la città metropolitana.

E infatti, attraverso Fanpage.it, il sindacato Uil aveva fatto sapere: "Nonostante gli incontri che ci sono stati anche a livello privato, e nonostante un richiamo pubblico fatto con una lettera inviata al Comune di Milano a ottobre Beppe Sala non ci ha mai risposto".

Le parole del sindaco Sala sul Pnrr

Il sindacato è tornato sul tema dopo che il primo cittadino ha discusso dei fondi del Pnrr durante la trasmissione Mezz'ora in più in onda su Rai Tre quando, oltre a dire che i fondi non utilizzati da altri territori andassero a Milano così da non perderli, aveva spiegato che sarebbero stati utilizzati per rifare scuole, case popolari e acquistare bus.

"Dopo la confusione nel governo Meloni e dei suoi ministri che un giorno dicono una cosa e il giorno successivo la smentiscono, a Milano il sindaco Sala partecipa a una trasmissione televisiva dove delinea le idee di progetto per la città metropolitana con oltre 200 milioni, secondo i media, ad oggi mai presentate al Sindacato".

La risposta del sindacato Uil

"Mi fa piacere che Sala si sia espresso sulle tv nazionali, ma non sta bene che il Sindacato non sia a conoscenza dei progetti su cui dovrebbe confrontarsi nella cabina di regia, mai costituita, che ci vede coinvolti attivamente insieme a Cgil, Cisl e Anci. Cabina di regina che – continua il segretario fa parte dell’accordo sottoscritto con l’ex premier Draghi e che Sala ha sinora disatteso. E visto che il Sindaco tiene alla città, chiediamo di organizzare, dopo il riuscito forum sull’abitare un forum sul Pnrr. Magari, così, sarà la volta che ascolteremo dalla sua voce i numeri e i progetti per Milano".