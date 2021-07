Sub travolto da corrente durante immersione, rimane aggrappato per un’ora a un pilone: salvato Un 51enne si è immerso nel fiume Oglio, sulla sponda Bergamasca. Il sub è stato però sorpreso da una corrente: fortunatamente è riuscito ad aggrapparsi a un pilone, venendo poi salvato dai vigili del fuoco. L’uomo è rimasto in quella posizione per un’ora. Fortunatamente non ha riportato ferite e non è stato nemmeno trasportato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 51 anni si è immerso nel fiume Oglio, nei pressi della zona del santuario Campi Veri (Bergamo). Nonostante fosse un professionista, il 51enne durante la sua attività è stato travolto da una corrente. Fortunatamente è riuscito ad aggrapparsi a un pilone, venendo poi salvato – circa un'ora dopo – dai vigili del fuoco. Il sub non ha riportato ferite e infatti non è stato nemmeno trasferito in ospedale.

L'uomo è rimasto aggrappato per un'ora

L'episodio, stando a quanto riportato dal quotidiano "L'Eco di Bergamo", si è verificato intorno alle 14.45 di martedì 20 luglio. Il 51enne, originario di Cividate al Piano, si è immerso nelle acque del fiume con la sua tuta e tutta l'attrezzatura necessaria. A un certo punto, è stato sorpreso da una corrente: il sommozzatore, appena compreso che qualcosa stava andando storto, ha subito deciso di aggrapparsi a un pilone della diga, consapevole che la zona era abbastanza frequentata. Quello è infatti uno dei punti più pericolosi della zona. Un passante, quasi tre quarti d'ora più tardi, si è reso conto della presenza del 51enne ha così chiamato il numero unico delle emergenze 112.

Recuperato dai vigili del fuoco

Doo aver segnalato la presenza dell'uomo, sul posto si sono recati gli operatori del 118 a bordo di un'automedica e i vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio. I pompieri sono riusciti a raggiungere l'uomo e a metterlo in salvo. Presenti anche i carabinieri di Chiari e di Martinengo. Il 51enne fortunatamente non ha riportato feriti e per questo motivo non è stato nemmeno trasportato in ospedale. Il suo si è rivelato solo un grande spavento.