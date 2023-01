Studenti colpiti con le catene e rapinati di una bicicletta: fermato l’aggressore Li ha aggrediti con la catena di una bicicletta e poi ha rubato loro una bicicletta: è quanto accaduto a Monza dove due studenti universitari sono finiti in ospedale un 23enne in manette.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati colpiti con le catene e poi sono stati derubati di una bicicletta: è quanto successo giovedì 12 gennaio in via Boito al civico 100 di Monza. A essere aggrediti sono due studenti universitari. Il presunto responsabile è stato fermato. Le due vittime sono state trasferite in ospedale e per fortuna non versano in gravi condizioni.

Sulla base delle informazioni pervenute fino a questo momento, è un ventiduenne ad avere chiamato gli agenti della Questura segnalando di essere stato rapinato insieme a un amico. Agli investigatori ha raccontato che, mentre stava passeggiando con un amico dopo una giornata trascorso a studiare per un esame che avrebbe dovuto sostenere il giorno successivo, era stato fermato da un uomo.

Questo avrebbe preso la catena della bicicletta di uno dei due e avrebbe iniziato a colpirli alla testa e a una mano. Subito dopo avrebbe preso il mezzo e sarebbe scappato. Le due vittime hanno fornito una dettagliata descrizione dell'aggressore. E mentre gli agenti cercavano il responsabile, i due studenti venivano trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo.

Uno dei due ragazzi ha riportato un trauma cranico

Uno dei due avrebbe riportato un trauma cranico non commotivo ed è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni. Mentre le vittime venivano curate dai medici, gli investigatori sono andati al pronto soccorso per raccogliere un ulteriore testimonianza dei feriti. Appena arrivati, hanno visto all'ingresso del pronto soccorso, una bicicletta molto simile a quella decritta dalle vittime.

Entrati dentro, hanno iniziato a cercare un uomo fin quando non hanno visto un soggetto molto simile a quello descritto dagli studenti. Gli agenti lo hanno bloccato e, una volta ottenuto la conferma da parte dei ragazzi, lo hanno portato in Questura. Si tratta di un uomo di 23 anni che è stato sottoposto a fermo di indiziato per rapina aggravata e portato in carcere a Monza.