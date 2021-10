Studentessa precipita mentre è a scuola: ricoverata in gravi condizioni Una ragazza di 17 anni è precipitata mentre si trovava a scuola da un’altezza di dieci metri. La giovane è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Avrebbe riportato diverse fratture ed è stata trasportata in codice rosso. Sulla dinamica della vicenda indaga la polizia che ha svolto tutti i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

Sembrerebbe essere precipitata da circa dieci metri di altezza: una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo aver fatto un volo nel vuoto mentre si trovava a scuola. L'incidente è avvenuto a Melzo, comune in provincia di Milano, nella mattinata di oggi lunedì 18 ottobre. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

La 17enne trasferita in codice rosso

Agli operatori della centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'allarme è arrivato attorno alle 9.52: sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferirla in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Avrebbe riportato diverse fratture. Sul luogo dell'incidente anche la polizia locale che sta cercando di ricostruire la dinamica.

A Capriolo (Brescia) 15enne investita da un camion

Solo alcuni giorni fa è morta Larissa David, la studentessa di 15 anni che è stata travolta da un camion mentre stava andando a scuola a Capriolo (Brescia). La ragazzina stava attraversando la strada quando il mezzo, per cause ancora da chiarire, l'ha investita in retromarcia. Dopo giorni di agonia in ospedale, l'adolescente si è spenta. Sulla dinamica stanno ancora indagando le forze dell'ordine per cercare di capire cosa possa essere successo. L'autista, che è indagato, si è detto sconvolto dalla vicenda. I genitori hanno dato poi il consenso per il trapianto di organi.