Stagno Lombardo, bambino di 9 anni colpito dal calcio di un cavallo: è in gravi condizioni Un bambino di 9 anni si trova in gravi condizioni in ospedale a Bergamo dopo essere stato colpito dal calcio di un cavallo mentre si trovava in un maneggio.

A cura di Giorgia Venturini

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito dal calcio di un cavallo: è successo nel centro ippico Le Colombare di Stagno Lombardo, in provincia di Cremona, nel pomeriggio di ieri venerdì 12 novembre. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il bimbo stava guardando il cavallo quando ha ricevuto un fortissimo calcio: in un primo momento si è temuto il peggio.

Il piccolo si trova ricoverato in gravi condizioni

Subito è scattato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi. Come riporta la Provincia di Cremona, sul posto si sono precipitati sia i paramedici con un'ambulanza sia un medico a bordo dell'automedica. Una volta sul luogo dell'incidente è stata accertata la gravità del giovane paziente e così è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso: il piccolo è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ora si trova ricoverato in gravi condizioni: dalle prime informazioni però il bambino non risulta in pericolo di vita. Tanta la preoccupazioni dei presenti. Non è ancora chiaro chi era in compagnia del bimbo. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine che faranno tutti gli accertamenti del caso.

Bambino di 12 anni disarcionato e schiacciato da un cavallo

Altri grave incidente in un maneggio è avvenuto lo scorso giugno a Ornago: qui un ragazzino di 12 anni è stato disarcionato da un cavallo che poi gli è caduto addosso. Il giovane ha riportato tante ferite e traumi. Il piccolo, trovato sai sanitari giunti sul posto non cosciente, si è svegliato poco dopo le medicazioni dei soccorritori che l'hanno caricato sull'elicottero per portarlo di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato preso in cura dai medici. Nella caduta e dopo lo schiacciamento da parte del cavallo, il dodicenne ha riportato diversi traumi e forse anche qualche frattura.