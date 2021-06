Stava andando a cavallo nel maneggio di via Banfi, a Ornago, quando all'improvviso l'animale l'ha disarcionato, scaraventandolo a terra. Poi, il cavallo gli è caduto addosso, provocandogli ulteriori ferite e traumi. Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 giugno, per un bambino di 12 anni, vittima dell'imbizzarrimento dell'animale.

Cavallo lo disarciona e gli cade addosso: grave un 12enne

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 18. Una chiamata proveniente dal maneggio dove il giovanissimo si stava allenando allertava i soccorsi di una grave caduta da cavallo. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato l'elisoccorso con un codice di criticità giallo. Una volta arrivati sul posto, però, gli operatori sanitari hanno trovato il 12enne in condizioni peggiori di quanto non si aspettassero, innalzando subito il livello di criticità a codice rosso. Il piccolo, trovato inizialmente non cosciente, si è svegliato poco dopo le medicazioni dei soccorritori che l'hanno caricato sull'elicottero per portarlo di corsa al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Qui è stato preso in cura dai medici. Nella caduta e dopo lo schiacciamento da parte del cavallo, il dodicenne ha riportato diversi traumi e forse anche qualche frattura.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente

Secondo quanto raccolto da Fanpage.it, al momento del trasporto in ospedale non era considerato in pericolo di vita ma i medici stanno operando tutti gli esami del caso per escludere eventuali lesioni interne sfuggite alle operazioni di primo soccorso. Al maneggio di via Banfi sono arrivati anche i carabinieri di Monza che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto raccogliendo anche le testimonianze dei presenti.