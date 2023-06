Studente trova una stanza a Milano in affitto su Facebook e paga 600 euro, ma è una truffa Uno studente universitario ha trovato una stanza in affitto a Milano e versato una caparra da 600 euro. Intascati i soldi, l’inserzionista si è reso irreperibile. I carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato.

Uno studente universitario di 21 anni originario di Villacidro, nella provincia del Sud della Sardegna, è stato truffato mentre cercava una stanza in cui vivere a Milano. Il ragazzo aveva trovato la sistemazione che gli sembrava più adatta per lui e, una volta contattato il proprietario di casa, aveva versato una caparra pari a 600 euro. Il locatore però, intascato il denaro, si era reso irreperibile.

L'annuncio trovato sul Marketplace di Facebook

Come molti altri ormai sono abituati a fare, il 21enne aveva trovato quella camera nella sezione Marketplace di Facebook. Lì praticamente chiunque può vendere, comprare o affittare qualsiasi cosa, e il sistema di comunicazione istantanea della piattaforma social agevola le trattative.

Il ragazzo di Villacidro aveva visto questo annuncio che gli sembrava conveniente. Si trattava di una stanza per la quale era richiesta una caparra pari a 600 euro, ovvero due mensilità. Trovare alloggi da 300 euro al mese di affitto non è cosa da tutti i giorni a Milano, perciò lo studente non ha esitato a contattare il proprietario della camera.

L'autore della truffa

I due hanno parlato al telefono e si sono accordati nell'effettuare il pagamento tramite bonifico. Una volta effettuato, però, l'inserzionista è sparito dalla circolazione, rendendosi irreperibile e non rispondendo più al telefono.

Resosi conto di essere stato raggirato, il 21enne ha sporto denuncia alla Stazione locale dei carabinieri. Una volta avviate le indagini, i militari sono riusciti a rintracciare l'inserzionista. Si tratta di un 22enne di Catania che non sarebbe nuovo a fatti di questo tipo. Il giovane truffatore è stato denunciato per truffa e riciclaggio alla Procura di Cagliari.