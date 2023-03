Stramilano 2023, tutti i risultati: il vincitore e la classifica Si è conclusa la 50esima edizione della Stramilano: a tagliare per primo il traguardo della mezza maratona è stato il keniano Boi Cosmas Mwangi.

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina ufficiale della Stramilano 2023

È il keniano Boi Cosmas Mwangi il vincitore della mezza maratona di Milano al via durante la mattinata della Stramilano che ha visto la partecipazione di molti cittadini nei percorse amatoriali, da 10 chilometri e 5 chilometri. La vera gara però era tutta per la mezza maratona: Boi Cosmas Mwangi dopo 21 chilometri di corsa ha tagliato il traguardo facendo registrare un tempo di 59 minuti e 40 secondi. Altri due suoi connazionali si sono aggiudicati il secondo e terzo gradino del podio: Too Isaac Kipkemboi è arrivato con un minuti e 25 secondi di distacco dal primo, seguito da Wambua Bernard Musau. Quarto invece l'altro keniano Kipkorir Evans.

Il resto della classifica delle top 10 è completata da sei italiani: Pasquale Selvarolo, Luca Alfieri, Hennes Perkmann, Stefano Avalle, Emanuel Daniel Ghergut e Alessandro Marangi.

Il podio femminile della mezza maratona ha visto invece al primo posto la keniana Gladys Cherop Longari, seguita dell'atlete etiope Aberash Shilima Kebeda e Anchnalu Dessie Genaneh. La prima italiana è Giovanna Epis che si è aggiudicata il sesto posto, seguita dall'altra italiana Rebecca Lonedo.

La 50esima edizione della Stramilano

Quest'anno la Stramilano è arrivata alla sua 50esima edizione. La prima si è svolta nel 1972, in notturna, con partenza dall’oratorio di Viale Suzzani, organizzata dagli amici del Gruppo Alpinistico Fior di Roccia. Al via si presentarono 3.500 partecipanti, ai quali se ne aggiunsero altri 3.000. Da allora ogni anno in questo periodo le vie del centro città sono sempre invase da migliaia e migliaia di atleti e famiglie che percorrono percorsi diversi. Il via quest'anno per la Stramilano da 10 e 5 chilometri è stato da pizza Duomo, mentre la mezza maratona è scattata da piazza Castello.

Questo è stato il percorso completo della mezza maratona a cui hanno partecipato atleti professionisti:

Il primo chilometro:

Viale Elvezia

Viale Giorgio Byron

Via F. Melzi d’Eril

Secondo-Terzo Chilometro:

Corso Sempione

Giro di boa Corso Sempione in corrispondenza di Via Alberti

Quarto chilometro:

Corso Sempione

Via F. Melzi D’Eril

Viale Giulio Douhet

Quinto Chilometro:

Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Piazzale Biancamano

Bastioni di Porta Volta

Viale Francesco Crispi

Sesto chilometro:

Piazza XXV Aprile

Bastioni di Porta Nuova

Piazzale Principessa Clotilde

Viale Monte Santo

Piazza della Repubblica

Viale Città di Fiume

Settimo chilometro:

Bastioni di Porta Venezia

Piazzale Oberdan

Ottavo chilometro:

Viale Luigi Majno

Piazza del Tricolore

Viale Bianca Maria

Piazza Cinque Giornate

Nono chilometro:

Viale Regina Margherita

Decimo chilometro:

Viale Emilio Caldara

Piazzale Medaglie d’Oro

Viale Angelo Filippetti (R)

Undicesimo chilometro:

Viale Beatrice d’Este

Piazzale di Porta Lodovica

Viale Gian Galeazzo

Piazza XXIV Maggio

Dodicesimo chilometro:

Viale Gabriele d’Annunzio

Piazzale Antonio Cantore

Tredicesimo chilometro:

Viale Papiniano

Piazzale Aquileia

Viale di Porta Vercellina

Quattordicesimo chilometri:

P.zzale Francesco Baracca

Via Enrico Toti

Piazza della Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Via Guido da Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

Quindicesimo chilometro:

Piazza M. Buonarroti

Via Monte Rosa

Piazza Giovanni Amendola

Viale Ezio

Sedicesimo chilometro:

Piazzale Giulio Cesare

Viale Belisario

Viale Cassiodoro

Piazza Sei Febbraio

Viale Severino Boezio

Diciasettesimo chilometro:

Largo Domodossola

Viale Duilio

Piazzale Carlo Magno

Via Gattamelata

Via Colleoni

Piazzale Damiano Chiesa

Via Emanuele Filiberto

Diciottesimo – Diciannovesimo chilometro:

Corso Sempione

Via F. Melzi d’Eril (R)

Viale Giorgio Byron

Ventesimo chilometro:

Viale Elvezia

Piazza Lega Lombarda

Via Legnano

Viale Gerolamo Gladio

Ventunesimo chilometro:

Piazza Castello