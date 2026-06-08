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Elezioni amministrative 2026

Elezioni Lecco 2026, i risultati definitivi: Filippo Boscagli (cdx) è il nuovo sindaco

Elezioni comunali 2026 a Lecco: Filippo Boascagli eletto sindaco. Al ballottaggio il candidato di centrodestra ha battuto il rivale, e primo cittadino uscente, Mauro Gattinoni (centrosinistra). Affluenza al 59,22%.
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A cura di Enrico Spaccini
Filippo Boscagli (foto da Facebook)
Filippo Boscagli (foto da Facebook)
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Elezioni amministrative 2026

È Filippo Boscagli il nuovo sindaco di Lecco. Le elezioni comunali 2026 si sono, dunque, concluse al ballottaggio, con il candidato del centrodestra che ha battuto il rivale del centrosinistra, nonché sindaco uscente, Mauro Gattinoni. Sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e la lista Filippo Boscagli sindaco, ha raccolto il 52,04 per cento dei voti (con 43 sezioni scrutinate su 43). Gattinoni, con la lista civica Fattore Lecco, con i partiti Pd, AVS e AmbientalMente Lecco si è fermato al 47,96 per cento.

I risultati delle elezioni a Lecco 2026: affluenza al 59,22%

Al ballottaggio tra Boascagli e Gattinoni, tra domenica 7 e lunedì 8 giugno hanno votato in tutto il 59,22 per cento degli aventi diritto al voto. Un dato leggermente più basso rispetto ai votanti del Comune di Lecco al primo turno, quando sono stati il 60,46 per cento. Boascagli ha, dunque, battuto il sindaco uscente Gattinoni. Al primo turno avevano raccolto rispettivamente il 48,65 per cento dei voti contro il 42,53 per cento.

Boscagli vince le elezioni comunali a Lecco

Classe 1980 Boscagli, nato e cresciuto a Lecco, si è laureato in Giurisprudenza all'università degli Studi di Milano, specializzandosi poi in diritto amministrativo. In politica sin dal periodo scolastico, nel 2006 è entrato nel Consiglio comunale a Lecco ed è rimasto a Palazzo Bovara per quattro legislature consecutive, oltre ad aver ricoperto il ruolo di consigliere provinciale dal 2009 al 2014. Fino allo scorso settembre è stato capogruppo in Consiglio con FdI. Il suo nome era stato scelto dalla coalizione di centrodestra lo scorso marzo, al termine di un lungo stallo durato diversi mesi. "Una scelta che dimostra la compattezza della coalizione", era stato annunciato.

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