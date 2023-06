Strade chiuse a Milano per l’estate 2023: tutti i cantieri in città Da fine maggio sono stati aperti diversi cantieri a Milano: per consentire i lavori, sono state chiuse alcune strade che comportano bus e tram deviati.

A cura di Ilaria Quattrone

La stagione estiva è iniziata: i cittadini di Milano dovranno fare i conti non solo con le alte temperature, ma anche con alcuni cantieri che renderanno più difficoltoso l'accesso ad alcune vie. Da via Carducci fino a viale Monza e al Giambellino, sono diversi i lavori che hanno come obiettivo l'apertura della linea blu della metro M4 o la creazione di nuove piste ciclabili.

Dove si trovano i cantieri più grandi a Milano

Il cantiere che per più anni ha interessato il capoluogo meneghino, è sicuramente quello della linea blu della metropolitana M4. I lavori hanno interessato diverse zone del capoluogo meneghino. Il 4 luglio la metro arriverà finalmente a San Babila.

E mentre la M4 raggiungerà il centro città, proseguiranno i lavori per consentire l'apertura dell'intera linea. Per questo motivo da giovedì 15 giugno e per circa quattro mesi, la viabilità sarà chiusa su via Carducci e precisamente nel tratto compreso tra via San Vittore e via De Amicis/via Olona.

Stessa sorte per la zona che riguarda piazza Velasca. Anche qui per sistemare le aree in superficie e realizzare il corridoio che porterà dalla stazione Missori M3 a quella di Sforza Policlinico M4, da lunedì 19 giugno sarà chiusa al traffico piazza Velasca. Rimarrà così per almeno 15 mesi.

Nelle prossime settimane inizieranno i lavori di riqualificazione in Piazza Quasimodo che porteranno aiuole e panchine. In via Montegani e piazza 24 Maggio sono iniziati i lavori per la sostituzione dei binari, per gli scambi dei tram e per rinnovare il manto stradale.

In via Padova continuano i lavori per il rifacimento della strada. Mercoledì 28 giugno sono iniziati i lavori di posa del cordolo per proteggere la nuova pista ciclabile che si trova corso Buenos Aires. I tecnici saranno impegnati solo in orario serale e notturno: inizieranno alle 20 per concludersi alle 5.

In questo modo si eviterà di creare disagi per i cittadini. Non saranno previste interruzioni di carreggiata. Il corso, infatti, resterà aperto alla circolazione stradale. I lavori dovrebbero durare circa un mese. La seconda fase dei lavori inizieranno in autunno e dureranno fino a dicembre 2024.

Il 29 maggio sono iniziati i lavori in via Canaletto e via Sangallo per il teleriscaldamento. Sempre a maggio sono iniziati piazzale Gorini per eliminare le barriere architettonica e limitare la sosta selvaggia. Verranno installati scivoli e modificata la pendenza per evitare allagamenti.

Quali saranno le deviazioni per consentire i lavori a Milano

Considerati i lavori e i cantieri, automobilisti e passeggeri di mezzi pubblici dovranno fare i conti con alcune deviazioni temporanee. Ecco dove si troveranno:

Cantiere in via Carducci e Piazza Velasca

Per quanto riguarda il cantiere in via Carducci, per chi arriverà in automobile da piazzale Cadorna sarà possibile svoltare a destra in via San Vittore in direzione Porta Vercellina. Non si potrà invece proseguire verso via De Amicis e via Olona. Il bus 94 in direzione Cadorna procederà regolarmente fino via Olona.

Proseguirà su via Carducci e svolterà in via De Amicis dove effettuerà capolinea prima di via Carroccio. Riprenderà poi il suo percorso regolare su via De Amicis in direzione Porta Volta. In piazza Velasca invece troveremo largo Francesco Richini a senso unico: potrà essere percorso sol da via Pantano. Anche via Chiaravalle diventerà a senso unico verso via Larga e via Baracchini.

Piazza XXIV Maggio e via Montegani

Considerati i lavori che stanno interessando piazza 24 maggio e via Montegani, i tram 3 e 9 subiranno alcune variazioni. Fino al 18 luglio, il tram 3 non farà servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso: svolgeranno normale servizio però tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio. Per il tratto che interessa Duomo e Porta Lodovica si potrà prendere il tram 15.

Per quanto riguarda il tratto tra porta Lodovica e piazza Abbiategrasso si potrà usare i bus B3. Tra Duomo e piazza Abbiategrasso si potrà usare il tram 15 o, in alternativa, la linea M1 insieme alla M2 cambiando poi a Cadorna. Fino al 18 luglio, il bus B3 che procederà verso Porta Lodovica si fermerà in piazza Abbiategrasso, via Chiesa Rossa, Cermenate, piazza Maggi, via Spezia, piazza Belfanti, viale Liguria, viale Tibaldi, via Meda, via Tabacchi, via Castelbarco e Porta Lodovica.

Farà poi capolinea in viale Bligny 12. I bus, il sabato, non fermeranno né in via Meda né in via Tabacchi. Passeranno invece in viale Tibaldi. Quelli che procedono verso piazza Abbiategrasso si fermeranno invece in via Bocconi, via Tabacchi, via Conchetta, via Ascanio Sforza, Alzaia Naviglio Pavese, piazza Maggi, Cermenate e via Chiesa Rossa. Il sabato invece non si fermeranno in via Tabacchi, via Conchetta e via Ascanio Sforza. Passeranno invece in viale Tibaldi.

Dal 19 luglio al 31 agosto, il tram 3 non faranno servizio tra il capolinea Duomo e piazza Abbiategrasso. Svolgeranno normale servizio però tra piazza Abbiategrasso e il capolinea Gratosoglio. Considerato che i cantieri coinvolgeranno strade che non permettono il passaggio di autobus, al posto del tram 3 Atm consiglia di usare il tram 16 o la metro M1 e la M2 cambiando alla stazione di Cadorna.

Fino al 18 luglio, i bus N15 devieranno in entrambe le direzioni e salteranno le fermate tra piazza Abbiategrasso e corso Italia/via Lusardi. Passeranno in viale Bligny, via Bocconi, via Sarfatti, via Tabacchi, corso San Gottardo, via Conchetta, via Ascanio Sforza, via Alzaia Naviglio Pavese, piazza Maggi, via Da Cermenate, via Meda.

Sempre fino al 18 luglio, il bus 71 che va in direzione Famagosta fermerà in via Tabacchi. Quello che va in direzione Porta Lodovica ferma in vi Castelbarco e via Teuliè. Il tram 9 sarà sostituito dai bus B9 tra Porta Lodovica e Porta Genova. Per raggiungere il capolinea di Porta Genova, sarà necessario scendere alla fermata Porta Lodovica e prendere i bus in viale Bligny.