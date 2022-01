Stanotte vaccini no stop all’hub di Sesto San Giovanni: quello che c’è da sapere Stanotte è possibile presentarsi a qualunque ora per la somministrazione del vaccino anti Covid all’hub di Sesto San Giovanni. Ecco tutte le informazioni utili sul nuovo servizio attivato da Regione Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Vaccini somministrati notte e giorno senza sosta all'hub di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Si partirà da oggi 14 gennaio e per i prossimi due venerdì, ovvero il 21 e il 28: l'apertura no stop riguarderà le dosi "booster" ma anche le prime dosi di vaccino anti Covid. Tutto è pronto. "Faremo un test per tre venerdì di fila a Sesto. Vediamo se alle 4 del mattino si presenta qualcuno. Magari i ragazzi dopo aver fatto serata. Se funziona siamo pronti a ripeterlo in città", aveva detto qualche giorno fa il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Come e chi può accedere al vaccino

Per accedere non è richiesta la prenotazione per tutte le persone sopra i 12 anni per quanto riguardano le prime dosi. Sarà necessaria la prenotazione sul portale regionale invece per la terza dose o per i ragazzi dai 5 agli 11 anni per la fascia 21-23. A partire dalle 23 e fino alle 8 verranno accolti i cittadini che devono ricevere la dose booster oppure i minori anche senza prenotazione. "Il nostro centro, già attivo tutti i giorni, nella notte tra venerdì e sabato resterà aperto, garantendo 37 ore ininterrotte di attività. La nostra proposta, nata in stretta sinergia con l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, vuole rappresentare un'ulteriore opportunità per tutti i cittadini che vogliono aderire alla campagna vaccinale", ha precisato Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano.

Come cambiare la data di prenotazione senza annullare l'appuntamento

Per accelerare la somministrazione dei vaccini Regione Lombardia ha fatto sapere che dal 18 gennaio sarà possibile cambiare la data di prenotazione della terza dose senza necessità di cancellare l’appuntamento preso prima di procedere alla scelta di una nuova data. Basta andare sul portale di Poste Italiane per le prenotazioni e analizzare eventuali disponibilità: se si scelgono altre date, è possibile cancellare il vecchio appuntamento e riprenotarne uno nuovo. Altri cambiamenti sono rivolti ai ragazzi: quelli tra età compresa tra i 12 e i 19 anni possono accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazioni in tutti i centri vaccinali della Regione.