Vaccini Covid anche di notte all’ospedale di Sesto San Giovanni L’hub vaccinale a Sesto San Giovanni sarà aperto 24 ore su 24, anche di notte, per venerdì 14, 21 e 28 gennaio. Le modalità d’accesso sono state spiegate dall’Asst Nord Milano.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Il centro vaccinale anti Covid dell’ospedale di Sesto San Giovanni sarà aperto 24 ore 24, anche di notte, per i prossimi tre venerdì del mese di gennaio: il 14, il 21 e il 28. Lo ha reso noto l’Asst (azienda socio sanitaria territoriale) Nord Milano, spiegando che l’apertura riguarderà le dosi "booster" (di rinforzo) ma anche le prime dosi di vaccino anti-Covid.

Gli orari e le modalità d'accesso

L’accesso verrà garantito senza prenotazione a tutti i lombardi sopra i 12 anni per quanto riguarda le prime dosi. Sarà necessaria la prenotazione sul portale regionale invece per la terza dose o per i ragazzi dai 5 agli 11 anni per la fascia 21-23. A partire dalle 23 e fino alle 8 verranno accolti i cittadini che devono ricevere la dose booster oppure i minori anche senza prenotazione. Elisabetta Fabbrini, direttore generale dell’Asst Nord Milano, ha dichiarato: "Il nostro centro, già attivo tutti i giorni, nella notte tra venerdì e sabato resterà aperto, garantendo 37 ore ininterrotte di attività. La nostra proposta, nata in stretta sinergia con l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia, vuole rappresentare un'ulteriore opportunità per tutti i cittadini che vogliono aderire alla campagna vaccinale". Al momento, l’Asst Nord Milano ha superato le 520 mila vaccinazioni anti Covid.

Bertolaso: "Se il test della vaccinazione notturna all'hub funziona, la replichiamo in città"

La vaccinazione notturna all'hub a Sesto San Giovanni era stata annunciata qualche giorno fa dal coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia, Guido Bertolaso: "Faremo un test per tre venerdì di fila a Sesto – aveva detto – Vediamo se alle 4 del mattino si presenta qualcuno. Magari i ragazzi dopo aver fatto serata. Se funziona siamo pronti a ripeterlo in città". Intanto al Palazzo delle Scintille, a Milano, si sta pensando di allungare i tempi delle somministrazioni e arrivare a mezzanotte.