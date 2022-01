Bertolaso: “La scuola si riapre senza discussione, ma dedicandogli più attenzioni” Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinazione in Lombardia, ha detto che le scuole non dovrebbero chiudere: “Dedicandogli però più attenzioni”.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

"Per me la scuola si riapre senza discussione, ma dedicandogli più attenzioni": a dirlo è Guido Bertolaso, responsabile della campagna vaccinazione in Lombardia, in un'intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera". L'ex capo della Protezione Civile è stupito dal fatto che, in questi giorni, si sia creato un dibattito solo sulla scuola: "Sembra di colpo che le classi siano diventate un pericoloso e ingestibile cluster".

Bertolaso: Hub o farmacie ingolfati da chi non ha urgenza

Bertolaso suggerisce che un modo per tenere aperte le scuole sarebbe quello di tenere liberi i canali di monitoraggio: "Invece gli hub per i tamponi o le farmacie vengono ingolfate da chi non ha urgenza. Lasciamo gli spazi agli studenti". Attualmente l'incidenza maggiore di contagi si registra tra i ragazzi dai 12 ai 16 anni, ma con l'apertura anticipata delle prenotazioni per le terze dosi – secondo Bertolaso – si potrebbe dare una battuta d'arresto alla avanzata del virus. Gli effetti potrebbero già essere visti dalla prossima settimana: "Perché i ragazzi dei licei stanno facendo ora le terze dosi e stiamo iniziando il primo giro di richiami per i bambini".

Si allungheranno i tempi per Palazzo delle Scintille

Attualmente in Lombardia sono state effettuate 130mila somministrazioni tra gli under 12. Di questi ha ricevuto la seconda dose una persona su cinque: "Altri 50mila sono già prenotati", assicura Bertolaso. Il commissario afferma a CorseSera che le prenotazioni crescono in modo esponenziale "corrono più veloce del virus" e per questo motivo Regione si sta organizzando predisponendo dei nuovi slot pediatrici. Intanto nelle prossime settimane saranno lanciate le vaccinazioni notturne: "Faremo un test per tre venerdì di fila a Sesto. Vediamo se alle 4 del mattino si presenta qualcuno. Magari i ragazzi dopo aver fatto serata. Se funziona siamo pronti a ripeterlo in città". Intanto a Palazzo delle Scintille si pensa di allungare i tempi delle somministrazioni e arrivare a mezzanotte.