Sta per partorire ma è bloccata nel traffico: gli agenti di polizia la scortano fino all’ospedale Le acque si erano rotte e erano iniziate le doglie. Il traffico, però, bloccava la corsa all’ospedale. Dopo aver chiesto aiuto, la donna è stata scortata fino all’ospedale dagli agenti di polizia.

Sua moglie aveva da poco rotto le acque e stava iniziando ad avere le doglie pre-parto. Lui stava cercando di portarla il prima possibile al pronto soccorso ostetrico dell’Ospedale San a Gerardo di Monza, ma il traffico lo stava ostacolando. Preoccupato per le condizioni di salute della moglie, ha deciso allora di chiedere aiuto ad alcuni agenti di polizia che hanno deciso di fargli da apripista con la loro volante. In pochi minuti la donna è stata affidata alle cure del personale medico e non molte ore dopo è nata la bambina.

Il traffico che ostacolava la corsa all'ospedale

È successo verso le 22 di sabato sera, 25 marzo. Un equipaggio della squadra Volanti dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico era in servizio per un controllo in zona viale Lombardia, quando un'auto si è fermata vicino agli agenti. Dalla vettura è sceso un giovane uomo, descritto come "in evidente stato di preoccupazione".

Gli ha spiegato che sua moglie stava per partorire, tanto che le acque si erano già rotte e che erano iniziate le doglie. Il traffico del sabato sera, però, avrebbe potuto rendere troppo difficile la corsa verso l'ospedale. Gli agenti, allora, hanno deciso di salire sulla volante, azionare lampeggianti e sirene e scortare la giovane coppia fino all’ospedale monzese. La corsa è durata pochi minuti, e la donna ha potuto partorire con l'assistenza del personale medico.

Alla fine, gli stessi agenti che hanno scortato la coppia hanno voluto conoscere la bimba appena nata. Ieri pomeriggio, lunedì 27 marzo, sono andati nel reparto di ostetricia dove ad attenderli c'era la neo mamma e la bimba. Insieme a un mazzo di fiori, i poliziotti le hanno portato anche gli auguri del Questore e di tutti i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza.