Minaccia di buttarsi dal ponte di via Farini sui binari: bloccato il traffico ferroviario Un ragazzo è in bilico su un palo dei cartelli pubblicitari di via Carlo Farini a Milano e minaccia di buttarsi giù sui binari. Bloccato il traffico ferroviario.

A cura di Giorgia Venturini

Momenti di paura ora sul ponte via Carlo Farini a Milano: stando a quanto spiegano i vigili del fuoco a Fanpage.it, un ragazzo è in bilico su un palo dei cartelli pubblicitari e minaccia di buttarsi giù sui binari. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine che lo stanno convincendo a desistere nel commettere il gesto estremo. Nel frattempo per permettere i soccorsi, è stato bloccato il traffico ferroviario.