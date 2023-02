Decine di ragazzi in strada per il video dei rapper Capo Plaza e Rondodasosa, traffico bloccato Quasi un centinaio di ragazzi hanno bloccato il traffico in zona Brera a Milano. Ballando e cantando, hanno partecipato al video musicale dei rapper Capo Plaza e Rondodasosa. Non si sono registrati scontri.

A cura di Enrico Spaccini

Il traffico in zona Brera, a Milano, oggi ha subito un forte rallentamento. Il motivo, però, non era un semaforo malfunzionante o l'eccessiva presenza di auto, anzi. A tenere ferme le vetture per diversi minuti sono stati un centinaio di ragazzi a piedi. Chi con il cellulare in mano e chi solo saltando, hanno partecipato alla coreografia di un video musicale firmato Capo Plaza e Rondodasosa, alias Luca D'Orso e Mattia Barbieri.

Musica e clacson

I due rapper, il primo salernitano classe 1998 e il secondo milanese nato nel 2002, hanno attirato così decine e decine di fan tra via Pontaccio e la fermata della metropolitana di Lanza intorno alle 18 di mercoledì 15 febbraio. Durante l'esibizione, immortalata dalle telecamere che i due cantanti si erano portati dietro e dalle fotocamere dei numerosi smartphone, oltre alla musica in sottofondo suonavano anche i clacson degli automobilisti e motociclisti spazientiti.

Il traffico ha ripreso a scorrere normalmente dopo una manciata di minuti e, a parte qualche insulto di troppo, non si sono registrati scontri di alcun tipo.

Rondo da Sosa, tra video in città e guai con la giustizia

Si parla spesso del rapper ventenne Rondodasosa e non sempre della sua musica. Non è la prima volta che finisce per occupare strade o piazze di Milano con i suoi sostenitori. Lo scorso aprile, ad esempio, dopo aver girato un video al parco delle Basiliche in zona Ticinese, ha fatto partire un corteo fatto di motorini e suv blu continuando le riprese ballando sui cofani delle auto.

A dicembre, invece, era stato fermato in via Gignese, vicino a piazzale Lotto, mentre era alla guida di una Mercedes classe C. Il problema è che non risulta che Rondo abbia mai preso la patente. Quando gli agenti della polizia gli hanno chiesto di mostrargli i documenti, li ha riempiti di insulti. Alla fine lui e un amico che era con lui sono stati portati in Questura e denunciati.