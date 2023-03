Spray urticante in una scuola a Milano: evacuate 200 persone, una 11enne in ospedale Oggi 21 marzo 200 persone tra studenti e insegnanti sono stati evacuati dalla loro scuola media perché alcuni di loro hanno riportato difficoltà respiratorie.

A cura di Giorgia Venturini

Nella mattinata di oggi martedì 21 marzo la scuola media Quasimodo di via della Giustizia a Milano è stata evacuata dopo che alcuni studenti hanno segnalato di avere delle difficoltà respiratorie. Così verso le 10 circa 200 persone, tra studenti, insegnanti e personale scolastico sono state costrette ad abbandonare la scuola. L'unico trasporto in ospedale è stato necessario per una ragazzina di 11 anni soccorsa in codice verde e visitata all'istituto clinico Città Studi: non è in gravi condizioni.

Dopo un'ora i ragazzi sono tornati in aula

Sul posto si sono precipitati i sanitari di Areu, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura e i vigili del fuoco. Dopo un'ora, gli alunni sono tornati in classe. Intanto in tutti gli spazi sono state aperte le finestre per permettere l'uscita di sostanze urticanti. Tra le ipotesi più probabili infatti è che uno degli studenti avesse spruzzato una sostanza al peperoncino in una delle classi causando quindi difficoltà respiratorie tra i presenti.

Altra scuola evacuata il mese scorso

Il mese scorso altro spray urticante era stato spruzzato nella scuola media A. Rizzoli di Pregnana Milanese (Milano). Anche in quel caso tutto l'istituto era stato evacuato. Alcuni alunni avevano manifestato bruciore agli occhi e alla gola tanto da essere portati al pronto soccorso dell'ospedale di Rho. Pochi giorni dopo in manette sono finiti i tre responsabili: uno di loro avrebbe quattordici anni mentre gli altri due ne avrebbero tredici. La scuola ha presentato denuncia, ma potrebbero farlo anche le famiglie dei ragazzi finiti in ospedale.