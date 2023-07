Sposa un uomo in cambio di soldi per fargli avere il permesso di soggiorno: ora non si può separare La vicenda di una donna residente a Cremona che aveva patteggiato 8 mesi per un matrimonio combinato. Ma ora la 35enne si è innamorata davvero e non può sposarsi, dal momento che il marito pakistano è irreperibile.

"Avvocato, mi vorrei tanto sposare, ma ho un problema". È una cliente con una storia particolare quella che si è presentata ultimamente dall'avvocato di Cremona Ugo Carminati. Una donna, 35 anni, innamorata del proprio compagno, con cui convive ormai da un anno e mezzo, e il sogno d'amore di camminare insieme verso l'altare. Ma questo matrimonio, almeno per il momento, non s'ha da fare.

Il motivo? La giovane signora risulta già sposata con un cittadino del Pakistan, ora sparito nel nulla, con cui aveva concordato delle nozze civili allo scopo di fargli ottenere il permesso di soggiorno in cambio di 5mila euro in contanti.

Il marito è ormai irreperibile

Una vicenda ormai sepolta, che la 35enne ha già pagato con un patteggiamento a 8 mesi di reclusione per favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina. Ma che oggi non lascia ben sperare per l'immediato futuro, dal momento che le procedure di separazione e di divorzio, in questo contesto, non saranno semplici: il marito ufficiale, infatti, ormai da tempo abita in Pakistan. "Dopo il matrimonio pare che sia rimasto in Italia per poco tempo, poi è partito con la moglie e i figli", le parole del legale a La Provincia di Como, che ha riportato la vicenda.

La causa di separazione in contumacia

L'uomo, infatti, già viveva nel Cremonese insieme a tutta la famiglia. Quella vera. E ora è totalmente irreperibile, volato dall'altra parte del mondo. "Ma la separazione si può fare anche in contumacia", assicura l'avvocato della donna sempre a La Provincia di Como. E si lancia in una previsione ottimistica. "L'obiettivo è di riuscire a ottenere la separazione il prossimo autunno, il divorzio in primavera". E non solo. "L'amore va sempre tutelato. Confido anche di essere invitato al matrimonio". E fiori d'arancio (stavolta reali) siano.