Minaccia i genitori anziani per avere soldi: arrestato A Mozzate (Como) un uomo di 35 anni è stato arrestato perché accusato di aver estorto denaro ai genitori.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 35 anni è stato arrestato perché avrebbe minacciato i proprio genitori per farsi consegnare del denaro. L'episodio si è verificato in un appartamento di Mozzate, un comune che si trova nella provincia di Como. Sull'uomo pendeva già un decreto di divieto di avvicinamento ai familiari. Fortunatamente nessuno dei due genitori hanno riportato ferite: quando sono stati soccorsi, però, erano in forte stato di choc.

Il 35enne aveva un provvedimento di divieto di avvicinamento

Nei giorni scorsi, infatti, il 35enne si sarebbe presentato in casa della coppia. Già diverso tempo prima, gli era stato notificato un divieto di avvicinamento nei confronti dei due che da tempo erano vittime di violenze e minacce. Nonostante questo provvedimento, il 35enne sarebbe tornato nella loro abitazione. Li avrebbe minacciati per farsi consegnare del denaro. Spaventati dalla sua condotta e dalla possibilità che potesse tornare nuovamente in casa loro, i genitori hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri.

L'uomo è stato arrestato e accusato di estorsione

I militari hanno subito aperto le indagini. Fortunatamente, durante un'attività di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Mozzate hanno individuato il 35enne. Lo hanno così fermato e arrestato. Per lui l'accusa è di estorsione proprio perché già più volte aveva tentato, dietro minaccia, di farsi consegnare soldi dai genitori. Attraverso questo provvedimento, la coppia potrà tornare a vivere serenamente considerato il clima di ansia e paura con cui erano costretti a fare i conti. Il figlio infatti adesso si trova in carcere dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.