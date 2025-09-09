Spia le vicine di casa dal buco della serratura: loro lo riprendono con le telecamere e lo fanno arrestare

Foto di repertorio

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Casnate con Bernate, in provincia di Como, con l'accusa di stalking condominiale. Le vicine di casa l'hanno denunciato dopo averlo sorpreso diverse volte a spiarle dal buco della serratura della porta. Le donne, spaventate dai comportamenti dell'uomo, erano arrivate a cambiare le loro abitudini di vita cercando di tornare tardi a casa, quando sapevano di non incontrarlo, o chiedendo ospitalità ad amici e parenti per allontanarsi da lui.

Le molestie, secondo quanto raccontato dalle condomine, sarebbero iniziate nel novembre dello scorso anno e sarebbero proseguite fino allo scorso luglio. L'uomo, in particolare, era stato sorpreso a spiare ripetutamente le vicine di casa dalle serrature delle porte delle loro abitazioni. Le donne, esasperate dalle molestie, hanno deciso di posizionare alcune telecamere nel palazzo, immortalando il presunto stalker condominiale in flagrante. A quel punto le vittime si sono rivolte alle forze dell'ordine e hanno denunciato il vicino di casa, consegnando tutto il materiale video registrato dalle telecamere nascoste.

Sul caso sono quindi partite le indagini, che hanno portato all'arresto del 56enne, accusato di stalking condominiale. Si tratta di una fattispecie di reato riconosciuta dalla Corte di Cassazione che si verifica quando gli atti persecutori avvengono all'interno del contesto specifico di condomini e palazzi.