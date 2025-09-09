milano
video suggerito
video suggerito

Spia le vicine di casa dal buco della serratura: loro lo riprendono con le telecamere e lo fanno arrestare

Un 56enne di Casnate con Bernate (Como) è stato arrestato con l’accusa di stalking condominiale dopo che.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Alice De Luca
15 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Casnate con Bernate, in provincia di Como, con l'accusa di stalking condominiale. Le vicine di casa l'hanno denunciato dopo averlo sorpreso diverse volte a spiarle dal buco della serratura della porta. Le donne, spaventate dai comportamenti dell'uomo, erano arrivate a cambiare le loro abitudini di vita cercando di tornare tardi a casa, quando sapevano di non incontrarlo, o chiedendo ospitalità ad amici e parenti per allontanarsi da lui.

Le molestie, secondo quanto raccontato dalle condomine, sarebbero iniziate nel novembre dello scorso anno e sarebbero proseguite fino allo scorso luglio. L'uomo, in particolare, era stato sorpreso a spiare ripetutamente le vicine di casa dalle serrature delle porte delle loro abitazioni. Le donne, esasperate dalle molestie, hanno deciso di posizionare alcune telecamere nel palazzo, immortalando il presunto stalker condominiale in flagrante. A quel punto le vittime si sono rivolte alle forze dell'ordine e hanno denunciato il vicino di casa, consegnando tutto il materiale video registrato dalle telecamere nascoste.

Sul caso sono quindi partite le indagini, che hanno portato all'arresto del 56enne, accusato di stalking condominiale. Si tratta di una fattispecie di reato riconosciuta dalla Corte di Cassazione che si verifica quando gli atti persecutori avvengono all'interno del contesto specifico di condomini e palazzi.

Attualità
Cronaca
Lombardia
15 CONDIVISIONI
Immagine
Scarcerato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne Matteo Barone a Milano
La zia di Matteo Barone, travolto e ucciso da un poliziotto positivo all'alcol test: "Mi dispiace anche per lui"
Il poliziotto arrestato era sotto "sorveglianza" per abuso di alcolici
Chi era Matteo Barone, il 25enne travolto e ucciso da un poliziotto a Milano
Arrestato il poliziotto che ha investito e ucciso il 25enne a Milano: positivo all’alcol test
Poliziotto travolge e uccide un ragazzo mentre attraversa la strada
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views