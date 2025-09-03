milano
video suggerito
video suggerito

Arrestato per stalking a Cremona: perseguitava da mesi una commessa

A Cremona un uomo è stato arrestato per stalking dopo aver insultato e minacciato una commessa della Coop. Non era la prima volta: la perseguitava da mesi.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Matteo Lefons
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo è stato arrestato per stalking all'ingresso di una Coop, a Cremona. La commessa, visibilmente scossa, ha chiamato il 112 mentre il suo persecutore la attendeva davanti al supermercato con un atteggiamento molto aggressivo. Ascoltando le urla e gli insulti dell'uomo, il poliziotto al centralino non ha chiuso la telefonata fino all'arrivo della volante, che lo ha subito allontanato e portato con sé.

Non si tratta di un fatto isolato: in procura la commessa ha raccontato di essere da tempo vittima delle attenzioni dello stalker. Negli ultimi mesi è stata importunata ripetutamente, a volte persino inseguita per alcuni tratti di strada. Il molestatore è stato portato alla casa circondariale di Cremona, ma prima o poi tornerà a piede libero e la donna teme ripercussioni per averlo denunciato alla polizia.

I numeri dello stalking nel 2025

Secondo i dati del ministero dell'Interno che riguardano la prima metà del 2025 fino a ferragosto, gli ammonimenti per stalking sono aumentati dell'85% rispetto allo scorso anno, cioè sono passati da 1479 a 2731. Questi numeri ci suggeriscono che sì, è aumentata l'attenzione su un fenomeno per anni ignorato dalle istituzioni, ma anche che lo stalking continua a essere un reato in crescita. Tanto che, la metà dei dodicimila braccialetti elettronici attivi in Italia sono stati destinati a casi di questo tipo, cioè a uomini che perseguitano le proprie ex partner oppure ragazze da cui sono semplicemente ossessionati.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
trovata
morta in una vasca
Parla il vicino:“Silvana Damato vedeva un uomo, non sembrava una persona perbene”
Silvana Damato trovata morta nella vasca, dal suo conto corrente mancano oltre 40 mila euro
Trovate tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia
L'ipotesi: "Conosceva il suo assassino"
La vicina: "Qui qualcuno sa, ma non parla"
L'amica che ha dato l'allarme: "Tardava, sono andata a casa sua e ho chiamato i carabinieri"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views