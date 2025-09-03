Arrestato per stalking a Cremona: perseguitava da mesi una commessa

A Cremona un uomo è stato arrestato per stalking dopo aver insultato e minacciato una commessa della Coop. Non era la prima volta: la perseguitava da mesi.

Un uomo è stato arrestato per stalking all'ingresso di una Coop, a Cremona. La commessa, visibilmente scossa, ha chiamato il 112 mentre il suo persecutore la attendeva davanti al supermercato con un atteggiamento molto aggressivo. Ascoltando le urla e gli insulti dell'uomo, il poliziotto al centralino non ha chiuso la telefonata fino all'arrivo della volante, che lo ha subito allontanato e portato con sé.

Non si tratta di un fatto isolato: in procura la commessa ha raccontato di essere da tempo vittima delle attenzioni dello stalker. Negli ultimi mesi è stata importunata ripetutamente, a volte persino inseguita per alcuni tratti di strada. Il molestatore è stato portato alla casa circondariale di Cremona, ma prima o poi tornerà a piede libero e la donna teme ripercussioni per averlo denunciato alla polizia.

I numeri dello stalking nel 2025

Secondo i dati del ministero dell'Interno che riguardano la prima metà del 2025 fino a ferragosto, gli ammonimenti per stalking sono aumentati dell'85% rispetto allo scorso anno, cioè sono passati da 1479 a 2731. Questi numeri ci suggeriscono che sì, è aumentata l'attenzione su un fenomeno per anni ignorato dalle istituzioni, ma anche che lo stalking continua a essere un reato in crescita. Tanto che, la metà dei dodicimila braccialetti elettronici attivi in Italia sono stati destinati a casi di questo tipo, cioè a uomini che perseguitano le proprie ex partner oppure ragazze da cui sono semplicemente ossessionati.