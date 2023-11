Spari per festeggiare la fine dell’anno: il video degli studenti della scuola assaltata a Rho Episodi di violenza e di preoccupazione anche in passato non sono mancati all’istituto Puecher-Olivetti di Rho (Milano): lo scorso 8 giugno alcuni ragazzi, alcuni con il passamontagna e alcuni no, hanno impugnato una pistola e sparato in aria per festeggiare la fine della scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Spuntano altri video su quanto accade all'istituto Puecher-Olivetti di Rho (Milano), la scuola presa d'assalto pochi giorni fa da sette ragazzi con cappuccio e volto coperto che hanno lanciato petardi e fumogene. In un ultimo video girato a Fanpage.it si vedono ragazzi, alcuni con il passamontagna alcuni no, impugnare una pistola e sparare in aria. Questa volta era lo scorso 8 giugno: così alcuni studenti festeggiavano la fine della scuola. Si vedono ragazzi vicino a delle macchine mentre urlano e sparano. Pochi mesi dopo però l'assalto con petardi e scacciacani.

Intanto continuano le indagini per cercare di identificare i sette ragazzi responsabile dell'assalto nella scuola lo scorso 27 ottobre. Il dirigente scolastico Emanuele Contu ha spiegato che durante il primo intervallo, alcuni ragazzi sono entrati nel cortile con il volto coperto. Una volta nell'area interna della zona hanno acceso alcuni fumogeni e fatto scoppiare alcuni petardi. Poi sono entrati all'interno e hanno danneggiato diverse aule. Uno di loro, come si vede nel video inviato a Fanpage.it, è poi uscito dall'istituto con una pistola in mano, che si è scoperta poi essere stata una scacciacani.