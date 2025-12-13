Spari nella notte a Milano contro la discoteca Tocqueville e i buttafuori: due giovani arrestati

I due giovani, di 20 e 22 anni, viaggiavano a bordo di un’auto senza targa. Sono stati fermati poco dopo dai carabinieri della Stazione Milano Moscova e del Nucleo Radiomobile.

Un giovane di 20 anni, a bordo di un'auto senza targa insieme a un altro ragazzo, un 22enne, avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco di fronte alla discoteca Tocqueville13, nell'omonima via, a Milano. I fatti, secondo quanto riportato da una nota diffusa dai carabinieri, sarebbero avvenuti nella notte tra il 12 e il 13 dicembre.

Come si apprende dai militari della Stazione Milano Moscova e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, i colpi sarebbero stati esplosi proprio di fronte al locale, in presenza dei buttafuori. Fortunatamente nessuno sarebbe stato colpito e i due ragazzi sarebbero stati fermati poco dopo.

Si tratterebbe di due giovani, entrambi italiani. Uno sarebbe un 22enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per sostanze stupefacenti. L'altro, un 20enne incensurato, invece sarebbe l'autore materiale degli spari. Nell'ambito dei controlli dei militari, i giovani sono stati perquesiti e addosso al 20enne è stata trovata una pistola con caricatore. Mentre dalla perquisizione dell'auto sono stati trovati 50 grammi di hashish.

Il 20enne si trova attualmente all'ospedale Fatebenefratelli dal momento che, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, avrebbe avuto una colluttazione con frattura al setto nasale.

Al momento sono ancora in corso gli accertamenti per cercare di ricostruire il movente dell'episodio e l'esatta dinamica dei fatti. Ma intanto di due giovani sono stati arrestati per detenzione di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti.