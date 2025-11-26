Litiga con un buttafuori e gli spara sette colpi di pistola: il video del tentato omicidio

Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato dopo aver sparato sette colpi di pistola a un buttafuori che lo aveva invitato a uscire da un locale di Lainate all’orario di chiusura.

Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato perché avrebbe sparato sette colpi di pistola contro un buttafuori, un 47enne, di un locale notturno di Lainate, comune in provincia di Milano. Secondo quanto emerge da una nota dei Carabinieri di Rho, il 33enne dopo essere stato più volte sollecitato dal buttafuori a uscire dal locale in vista dell'orario di chiusura, intorno alle 4 del mattino, avrebbe prima minacciato e aggredito verbalmente l'uomo, poi sarebbe uscito, preso l'auto e ritornato dopo dieci minuti con un pistola in mano pronto a sparargli.

I fatti risalirebbero alla notte del 14 settembre scorso. Dopo le indagini dei militari, l'autore della sparatoria, un cittadino italiano pluripregiudicato, sarebbe stato arrestato pochi giorni fa, il 21 novembre, su un'ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano, per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco.

Inoltre come riportato ancora dai carabinieri, il 33enne avrebbe puntato l’arma in direzione della vittima, davanti a un certo numero di persone, e avrebbe esploso almeno sette colpi a distanza ravvicinata, non riuscendo nell’intento, solo grazie alla pronta reazione del buttafuori che è riuscito scappare e a proteggersi dietro alcune auto parcheggiate accanto.

Nell'ambito delle indagini, i carabinieri avrebbero svolto anche la perquisizione nella casa del 33enne, in cui è stato trovato un jammer, una cartuccia calibro 7,62, diversi smartphone e schede sim, contanti pari a oltre 10mila euro e un macchinario conta soldi.

Il 33enne, è stato quindi portato nel carcere di San Vittore di Milano.