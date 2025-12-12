Derubato del telefono guardia giurata spara in aria diversi colpi: ricercato il presunto aggressore

Attimi di paura questa mattina, alle prime ore del giorno in via Montichiari a Milano, nei pressi della fermata metropolitana QT8. Secondo quanto si apprende, intorno alle 5.40 una guardia giurata di 29 anni avrebbe estratto la sua pistola di servizio e sparato diversi colpi in aria dopo essere stato derubato del cellulare da un uomo, fuggito subito dopo. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Questura di Milano e i soccorritori del 118, inviati da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lomabardia, giunti in codice giallo.

Come riportato a Fanpage.it da fonti investigative, fortunatamente non si sono registrati feriti. Ma la guardia giurata è stata trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Mentre l'altro uomo, il presunto rapinatore, scappato dubito dopo il furto, non sarebbe ancora stato trovato. Sul posto al momento sono presenti anche gli agenti della Polizia scientifica per tutti i rilievi volti a cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E soprattutto se il racconto della guardia giurata corrisponda al vero. Mentre i colleghi della Questura stanno procedendo alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

L'episodio ha destato particolare scalpore non solo per l'uso improprio di un'arma da fuoco ma anche perché si sarebbe verificato proprio nei pressi di una scuola dell'infanzia, fortunatamente chiusa a quell'ora del mattino.