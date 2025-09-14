Sparatoria nelle campagne di Buccinasco, 48enne ferito a colpi di fucile: è grave

Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 48 anni è stato ferito da colpi di fucile nei campi tra Buccinasco e Rozzano, nell’hinterland sud ovest di Milano. Sono ancora in atto le operazioni di soccorso alla vittima, trovata con gravi ferite al volto e al petto.

Nel primo pomeriggio di oggi un uomo di 48 anni è stato colpito da alcuni proiettili di fucile mentre si trovava in un campo attorno a Buccinasco, nell'hinterland a sud ovest di Milano. La vittima, della quale non sono ancora state diffuse le generalità, sarebbe di origine nordafricana. L'uomo si trova in gravi condizioni con ferite al volto e al petto ed è stato soccorso dai sanitari del 118: l'operazione al momento è ancora in corso.

La sparatoria, come riporta il quotidiano Il Corriere della Sera, è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 14 settembre, attorno alle 13:00, nelle campagne tra Buccinasco e Rozzano. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che l'uomo si trovasse sulla strada che collega la frazione di Gudo Gambaredo alle campagne del Parco Sud, in direzione di Zibido San Giacomo, quando è stato raggiunto da alcuni colpi di fucile in un'area agricola priva di case.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I sanitari, arrivati con un'ambulanza e un elicottero, stanno prestando una prima assistenza medica alla vittima. L'operazione è ancora in corso con codice rosso, quello di massima gravità. Non si sa se la vittima sia in pericolo di vita.

Al momento non è chiaro chi abbia sparato né il motivo per il quale l'avrebbe fatto. Sul posto dell'accaduto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Corsico, che stanno effettuando tutti i rilievi necessari per ricostruire cosa sia accaduto.