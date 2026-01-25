Sparatoria nel parco delle Groane, morto un 24enne, ferito un 19enne: indagano i carabinieri

Una sparatoria si è consumata nella serata del 24 gennaio nel parco delle Groane (Monza). Un 24enne è morto, mentre un 19enne è rimasto ferito in modo lieve.

Foto di repertorio

Un 24enne è deceduto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 gennaio all'ospedale di Saronno, dove era arrivato in condizioni disperate. Il giovane, infatti, sarebbe rimasto ferito in una sparatoria andata in scena nella zona del bosco delle Groane, nel territorio comunale di Misinto (in provincia di Monza e della Brianza). Un altro ragazzo, di 19 anni, è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese, in condizioni meno gravi. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato il 19enne, poco prima delle 22 del 24 gennaio da via Sant'Andrea, a Misinto. Arrivati sul posto, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno trovato il 24enne ormai in fin di vita e hanno allertato la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I sanitari hanno provato a rianimare il giovane, in arresto cardiaco, e lo hanno trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Saronno dove poco dopo i medici hanno dovuto constatare il decesso. Il 19enne, invece, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Garbagnate Milanese.

I due giovani, entrambi di origine straniera, sarebbero rimasti coinvolti in una sparatoria. Il parco delle Groane è conosciuto per numerosi fatti di cronaca legati al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Pare che nelle tasche del 19enne, di origine marocchina, siano state trovate alcune dosi di droga e per questo è stato sottoposto a fermo. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto coordinati dalla procuratrice di Monza, Stefania di Tullio, per risalire al responsabile dell'omicidio.