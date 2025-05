video suggerito

Sparatoria a Rozzano, 30enne ferito alla schiena da un colpo di pistola: indagano i carabinieri Un 30enne è stato ferito da un colpo di pistola alla schiena nella mattinata del 29 maggio a Rozzano (Milano). Le sue condizioni sembravano gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare l'aggressore.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 30enne è stato ferito alla schiena da un colpo di pistola nella mattinata di oggi, giovedì 29 maggio, nel quartiere Aler di Rozzano, nell'hinterland sud di Milano. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni residenti, che avrebbero sentito qualcuno esplodere diversi colpi con un'arma da fuoco. Il giovane è stato soccorso sul posto e trasportato alla clinica Humanitas, dove si trova ancora ricoverato non in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Corsico, nel frattempo, stanno raccogliendo le testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza per ricostruire l'accaduto. Nessuna traccia, per il momento, dell'aggressore.

La richiesta di intervento al numero unico per le emergenze è arrivato intorno alle 11:45 del 29 maggio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto, in via Glicini a Rozzano, nel quartiere Aler, un'ambulanza e un'auto medica con la massima urgenza. Un 30enne, del quale non sono ancora note le generalità, era stato appena ferito da un colpo di pistola alla schiena. Dopo le prime cure, le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto ed è stato trasportato all'Humanitas in codice giallo.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, della quale ancora non si conoscono i dettagli. A sparare sarebbe stato un altro uomo che è poi fuggito, ma non è chiaro il motivo dell'aggressione. Alcuni residenti avrebbero dichiarato di aver sentito esplodere più colpi di pistola, ma anche questo è un aspetto che dovrà essere verificato dai carabinieri.