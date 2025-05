video suggerito

Spara in strada con una pistola da un’auto nel centro di Romano di Lombardia: 19enne denunciato Un 19enne è stato denunciato per aver sparato in due occasioni da un’auto con una pistola a salve nel centro di Romano di Lombardia (Bergamo). Il ragazzo è stato rintracciato in un bar mentre giocava alle slot machine. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 19enne è stato denunciato dalla polizia locale della Bassa Bergamasca per procurato allarme, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo tra giovedì 22 e venerdì 23 maggio avrebbe sparato con una pistola a salve diversi colpi mentre si trovava a bordo di un'auto nel pieno centro di Romano di Lombardia (in provincia di Bergamo). Il 19enne è stato individuato, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni, all'interno di un bar del paese mentre giocava alle slot machine.

Lo scorso giovedì pomeriggio alcuni residenti di Romano di Lombardia avevano segnalato alle forze dell'ordine la presenza di un uomo che, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, si era sporto dal finestrino lato passeggero e aveva sparato alcuni colpi di pistola in pieno centro. Il mattino seguente altri cittadini hanno riportato lo stesso episodio, sempre nel centro della città.

Il Distretto di Polizia locale della Bassa Bergamasca orientale ha subito avviato gli accertamenti, inviando sul posto due pattuglie. Alcuni testimoni sono riusciti a fornire precise descrizioni del soggetto, tanto da permettere agli agenti di individuare il sospettato nel giro di mezz'ora.

Il ragazzo, un 19enne di origine kosovara, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è stato raggiunto dai poliziotti mentre giocava alle slot machine in un bar. Alla vista degli agenti avrebbe opposto resistenza, ma poi è stato sottoposto a perquisizione. Il giovane era in possesso di una pistola automatica calibro 9 a salve, priva del tappo rosso e di 71 cartucce cariche. Per questo motivo, il 19enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di procurato allarme, porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.