Mettono dei massi di pietra sui binari a Romano di Lombardia, sono tre minori: "Era solo un gioco" I tre minorenni sono stati denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il sindaco di Romano di Lombardia (Bergamo) Gianfranco Gafforelli: "Al passaggio di un treno quei sassi sarebbero partiti come proiettili"

"L'abbiamo fatto per gioco". Così si sono giustificati i tre minorenni che oggi sono stati denunciati dalla polizia locale di Romano di Lombardia (Bergamo) per aver posizionato dei grossi massi di pietra sui binari della linea ferroviaria Milano-Venezia.

A denunciare la presenza dei pericolosissimi sassi è stato un cittadino di Romano di Lombardia, la cui finestra di casa si affaccia proprio sulla banchina della stazione, insospettito da quei tre ragazzini che si aggiravano da tempo all’interno dello scalo ferroviario. Così, dopo la sua segnalazione, nella sala operativa della polizia locale sono state controllate le immagini delle telecamere di videosorveglianza: in questo modo è stato possibile verificare che i tre giovanissimi stavano effettivamente sistemando delle pesanti pietre proprio sulla rotaia del primo binario.

Immediato l'intervento degli agenti di polizia locale, che hanno subito rimosso i massi dalle rotaie scongiurando il peggio. Le successive indagini hanno permesso di identificare con precisione i tre responsabili, tutti minorenni, che ora denunciati per attentato alla sicurezza dei trasporti. Il gruppo rischia una condanna fino a cinque anni. “Hanno commesso un fatto molto grave e pericoloso", ha dichiarato il sindaco Gianfranco Gafforelli. "Al passaggio di un treno quei sassi sarebbero partiti come proiettili, avrebbero potuto far del male a qualcuno o danneggiare qualcosa. Avrebbero anche potuto far deragliare un convoglio, con conseguenze gravissime. Hanno commesso un fatto molto pericoloso”.