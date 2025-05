video suggerito

Che cos’è il gioco delle tre campanelle, con cui un uomo truffava i turisti sul lungolago di Como Un uomo di 38 anni è stato denunciato perché accusato di aver provato a truffare i turisti sul lungolago di Como con il gioco delle tre campanelle. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 30 maggio, la polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un uomo di 38 anni per aver messo in atto un gioco d'azzardo. È stato anche sanzionato amministrativamente con un ordine di allontanamento in base al regolamento di polizia urbana. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, verso le 15.30, qualcuno ha segnalato la presenza del 38enne che intratteneva i turisti sul lungolago Mafalda di Savoia a Como con il gioco delle tre campanelle.

Alla vista degli agenti, ha provato ad allontanarsi prendendo il suo tavolino di fortuna. Nonostante il tentativo, è stato fermato e controllato. Lo hanno trovato con materiale per il gioco d'azzardo, campanelle e pallina di metallo, e circa 190 euro e 150 dollari americani che potrebbero essere frutto della sua attività illecita. Il materiale è stato sequestrato.

Come funziona il gioco delle tre campanelle

Ma come funziona il gioco delle tre campanelle? Questo è vietato perché finalizzato a truffare le vittime che vengono invogliate a partecipare. Solitamente c'è una persona che gestisce il banco, qualcuno che si finge giocatore e poi qualche palo che avvisa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il banco manipola le tre campanelle sotto alle quali si nasconde una pallina. Chi si finge giocatore, vince qualche somma di denaro e invita così i passanti a giocare mostrando le vincite facili. In realtà il malcapitato non vince.

Leggi anche Stipendi da fame e costretti a vivere con i figli minorenni nei laboratori dove lavoravano: sequestrate 4 fabbriche

Il gioco è vietato dal regolamento di polizia urbana e prevede sanzioni per gli organizzatori.