Spara al fidanzato dell’ex compagna fuori da una panetteria: arrestato insieme ai suoi i complici Sono stati arrestati i complici dell’uomo che lo scorso novembre aveva tentato di uccidere il compagno della sua ex fidanzata a Milano. Il presunto autore si era costituito subito dopo i fatti.

A cura di Ilaria Quattrone

Era stato arrestato con l'accusa di aver tentato di uccidere il compagno della sua ex fidanzata. E oggi, giovedì 15 dicembre 2022, sono stati arrestati anche due presunti complici. A eseguire la misura è stata la polizia di stato coordinata dalla Procura di Milano. In manette sono finiti due uomini di 29 e 34 anni. Il tentato omicidio è avvenuto lo scorso 13 novembre in piazza Geremia Bonomelli.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, i due indagati avrebbero aiutato il 33enne che avrebbe voluto uccidere il 35enne perché geloso della sua relazione con l'ex: le testimonianze di alcuni presenti avevano permesso di scoprire che l'uomo aveva esploso due colpi di arma da fuoco e aveva colpito la sua vittima alla coscia destra. Quest'ultimo è stato trasferito all'ospedale Fatebenefratelli.

Così il trio ha commesso il tentato omicidio

Il trio invece riuscì a scappare e far perdere le proprie tracce. Poco dopo però il presunto autore del gesto aveva contattato il centralino del commissariato Mecenate. Agli operatori aveva confessato quanto accaduto e la polizia lo aveva arrestato in casa dei suoi genitori. L'uomo invece di mostrarsi pentito, si sarebbe vantato dell'azione che aveva commesso.

Oggi sono stati arrestati i complici, di cui uno è il cugino del 33enne. Dall'analisi delle telecamere di video-sorveglianza è stato possibile scoprire che i due, prima che venisse compiuto il delitto, avrebbero aiutato il presunto responsabile: gli avrebbero dato supporto logistico continuo che avrebbe poi continuato a dare anche dopo che era stato commesso il reato.