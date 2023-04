Spaccano la vetrina dello storico negozio ‘La Lombarda’ e rubano 30 bici: si cercano i responsabili Sono ancora in corso le indagini per rintracciare i responsabili del furto di 30 biciclette. All’alba di sabato 22 aprile hanno spaccato la vetrina dello storico negozio ‘La Lombarda’ e hanno portato via le due ruote più costose che hanno trovato.

A cura di Enrico Spaccini

Le biciclette La Lombarda (foto da Facebook)

Una trentina di biciclette di pregio sono state rubate all'alba di sabato 22 aprile dallo storico negozio in via Venezia Giulia a Segrate, nella Città Metropolitana di Milano, ‘La Lombarda‘. All'arrivo dei carabinieri della compagnia di San Donato, i ladri erano già fuggiti lasciando la saracinesca e la vetrina distrutte. Per agevolare la riuscita del colpo, avevano piazzato alcune auto rubate di traverso lungo le vie d'accesso allo show-room. Le indagini per risalire ai responsabili sono ancora in corso.

Il colpo a ‘La Lombarda'

Il colpo è andato in scena intorno alle 4:30 di sabato mattina, 22 aprile. Si è trattato di un furto studiato nei minimi particolari, a partire dall'introduzione nello show-room fino alla fuga. Per prima cosa i ladri, di cui ancora non è noto nemmeno il numero, avrebbero spaccato la saracinesca e distrutto la vetrina.

Dopodiché hanno prelevato quelle che hanno ritenuto essere le biciclette più costose e le hanno caricate in un furgone. In tutto, sono state contate una trentina di due ruote mancanti dal negozio di Segrate.

Le auto rubate usate per rallentare le forze dell'ordine

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, dei responsabili non c'era più traccia. Quello che hanno trovato, oltre ai danni provocati dal furto, sono state le automobili che il gruppo ha usato per bloccare le strade d'accesso allo show-room.

Si sarebbe trattato di una misura precauzionale nel caso in cui le forze dell'ordine fossero arrivate mentre il furto era ancora in atto. Piazzate di traverso lungo le careggiate, ne avrebbero sicuramente rallentato la corsa. Abbandonate sul luogo, tutte le macchine usate sono risultate rubate.