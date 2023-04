Gli rubano la bici dal giardino di casa, i poliziotti la ritrovano e la riconsegnano al 12enne La mamma di Davide aveva chiamato il 112 denunciando la scomparsa della bici di suo figlio. Indagando, gli agenti della polizia hanno rintracciato il ladro e alla fine hanno riconsegnato la due ruote al 12enne che ha voluto scattare una foto con loro.

A cura di Enrico Spaccini

Davide con i poliziotti che hanno ritrovato la sua bici rubata

Gli agenti di polizia della Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza erano intervenuti nella serata di martedì 4 aprile dopo la segnalazione di una donna. Chiamando il 112, aveva raccontato che la bici del suo figlio più piccolo, il 12enne Davide, era scomparsa dal giardino di casa dove era parcheggiata. Dopo rapide indagini, gli agenti sono riusciti a rintracciare il ladro e a recuperare la due ruote rubata. Una volta riconsegnata al suo legittimo proprietario, Davide ha voluto scattare una foto per immortalare il momento e ringraziare i poliziotti.

Le immagini della telecamera di sorveglianza

La chiamata al 112 era arrivata intorno alle 19:45 del 4 aprile. Al telefono, una donna aveva segnalato il furto della bicicletta del figlio 12enne. Abitano al piano terra e, ad un certo punto, la Real Trail che stava solitamente parcheggiata nel giardino era sparita. Sul posto è intervenuto l'equipaggio della squadra Volante dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico.

Dopo aver controllato le immagini catturate dalla telecamera di sorveglianza di un vicino, gli agenti hanno visto che un uomo della zona, che già conoscevano, si era introdotto furtivamente all'interno della proprietà della donna. Scavalcata la recinzione del giardino, ha preso la bicicletta ed è scappato.

La riconsegna della bicicletta a Davide

Sapendo dove si trova l'abitazione di quell'uomo, un 35enne italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, gli agenti hanno deciso di andare subito là dove hanno trovato il presunto autore del furto che indossava ancora gli stessi abiti delle immagini della telecamera.

L'uomo è stato, quindi, denunciato dall'Autorità giudiziaria per aver sottratto la bicicletta dal legittimo proprietario. Davide, invece, ha ricevuto indietro la sua Real Trail e per immortalare l'emozione del momento ha chiesto ai poliziotti di posare con lui per una foto ricordo.