Spacca i finestrini delle auto posteggiate con un piccone, paura in pieno pomeriggio

Momenti di vera paura quelli vissuti nel primo pomeriggio di ieri, sabato 22 gennaio, dai residenti e dai passanti di piazzale Selinunte, in zona San Siro. Un ragazzo di 21 anni, armato di piccone, ha sfondato i finestrini di alcune auto posteggiate, probabilmente per rubare gli oggetti al loro interno.

Spacca i finestrini delle macchine a picconate: arrestato un 21enne

L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 13.30. Il centralino del numero unico di emergenza 112 ha ricevuto una chiamata che avvisava del comportamento del 21enne, inviando immediatamente una volante della Questura. Una volta arrivati in piazzale Selinunte, i poliziotti hanno notato il ragazzo e, dopo essersi avvicinati con cautela, sono riusciti a disarmarlo e a mettergli le manette ai polsi. Il giovane è stato dichiarato in arresto con l'accusa di furto aggravato e continuato. Una volta arrivati in Questura, gli agenti – a seguito di ulteriori approfondimenti – hanno scoperto che il 21enne avrebbe cercato di effettuare un altro furto, questa volta in un condominio di via Morgantini, adiacente a piazzale Selinunte. In qualche modo però è stato sventato e per questo motivo si sarebbe recato in piazza.

Piccone in mano e l'incubo di Kabobo: presenti sconcertati

Sconcertati i presenti: l'ultima volta che un uomo si aggirava con un piccone per le vie di Milano sono morte tre persone. Era l'11 maggio del 2013 quando Adam Kabobo tolse la vita ad Alessandro Carolè, Ermanno Masini e Daniele Carella. Per il triplice omicidio, è stato condannato a 28 anni di reclusione in rito abbreviato beneficiando dunque di uno sconto pari a un terzo della pena.