video suggerito

Sorpresa mangiare di nascosto nel supermercato perché non ha abbastanza soldi, i carabinieri le pagano il conto Una 65enne è stata sorpresa dagli addetti alla vigilanza di un supermercato mantovano mangiare tra gli scaffali. I carabinieri, chiamati dal personale, hanno deciso di saldare il conto della signora perché in grave difficoltà economica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 65enne della provincia di Mantova nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 ottobre, è stata sorpresa dagli addetti alla vigilanza di un supermercato mangiare alcuni prodotti appena presi dagli scaffali tra le corsie del punto vendita. Quando i carabinieri sono arrivati per prendere in custodia la signora, lei gli ha spiegato di averlo fatto perché si trova in stato di forte difficoltà economica e che quello sarebbe stato il suo unico pasto della giornata. Così, i due militari hanno deciso di pagare il conto della 65enne, permettendole di uscire dal supermercato senza una denuncia.

I prodotti consumati tra le corsie del supermercato

L'episodio è avvenuto in un supermercato di Curtatone, dove una signora di 65 anni si era recata per comprare alcuni beni di prima necessità. Mentre si trovava tra le corsie del punto vendita, la donna si è resa conto di avere non più di qualche spicciolo in tasca e che quel denaro non le sarebbe bastato per comprare ciò che le serviva. Per questo motivo, nella speranza di non essere vista, ha preso qualche genere alimentare dagli scaffali e li ha consumati di nascosto.

Una volta terminato il pasto, la 65enne è andata verso le casse dove è stata raggiunta dagli addetti alla vigilanza. Questi hanno dovuto contestarle il mancato pagamento dei prodotti che aveva consumato e hanno chiamato i carabinieri.

Leggi anche Il femminicidio di Maria Campai, dal ritrovamento del corpo a Viadana alla confessione di un 17enne

I carabinieri hanno pagato la spesa di 18 euro al posto della signora

Pochi minuti più tardi, è arrivata al supermercato una pattuglia della Stazione di Borgo Virgilio. I due militari hanno preso in consegna la 65enne, la quale gli ha spiegato di essere in grave difficoltà economica e che quei prodotti che aveva consumato, dal valore di 18 euro, costituivano il suo unico pasto della giornata.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di pagare il conto della donna, evitandole così una denuncia. La 65enne, prima di andare a casa, ha salutato i militari con un abbraccio.