Sorprende le ladre mentre rubano in casa sua: per bloccarle si aggrappa alla loro auto Un uomo di 53 anni ha sorpreso le ladre in casa sua: le due sono riuscite a scappare e fuggire in auto. L’uomo le ha raggiunte e si è aggrappato alla portiera.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha sorpreso due ladre in casa sua e, anche se sono riuscite a uscire dall'appartamento, l'uomo le ha raggiunte e si è aggrappato con forza alla loro automobile facendole poi così fermare dai carabinieri. L'episodio si è verificato a Milano: l'uomo, un 53enne, ha riportato qualche escoriazione, ma fortunatamente nulla di particolarmente grave.

Il 53enne le ha sorprese in casa: una delle due ha 12 anni

Dopo averle fermate, i carabinieri hanno ricostruito l'accaduto: il 53enne, di origine marocchina, è entrato nella sua abitazione e ha trovato le due – una donna di 29 anni e una ragazzina di appena 12 anni – mentre rovistavano tra le sue cose. Sorprese sul fatto, entrambe sono riuscite a scappare e fiondarsi in auto. L'uomo però non si è perso d'animo: con grande coraggio, ha provato a fermarle e si è aggrappato alla loro portiera.

L'uomo ha riportato delle ferite lievi

Per fortuna dopo pochi metri, l'auto è rimasta bloccata dal traffico in via Rogoredo, periferia sud della città. In quello stesso momento, stava transitando una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri che, dopo aver assistito alla scena, è intervenuta. Appreso quanto successo, i militari hanno fermato le due donne e chiamato i soccorsi per l'uomo. Mentre i medici curavano sul posto il 53enne, i carabinieri recuperavano il bottino: venti euro in contanti e una collanina d'oro. La più grande – che risiede nel campo nomade di Branzate – è stata arrestata e adesso dovrà rispondere di furto aggravato in abitazione e lesioni. La più piccola – anche lei vive nel campo – non è imputabile per l'età ed è stata quindi affidata a una zia.