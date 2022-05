Melzo, travolta da un’auto mentre era in bicicletta: gravissima una donna Una donna si trova in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta a Melzo, paese alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Lotta tra la vita e la morte una donna di 56 anni investita nella serata di ieri lunedì 16 maggio mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Stando alle prime informazioni la donna stava percorrendo attorno alle 19 via Palmiro Togliatti a Melzo, paese alle porte di Milano, quando è stata travolta da un'auto. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: all'arrivo dei sanitari la donna era già in coma. È stata intubata e trasportata in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Pochi minuti dopo sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello: sono ora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Due bambini feriti in un incidente

Solo pochi giorni fa due bambini di uno e di tre anni sono finiti in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in un incidente. I fatti sono accaduti a Castel Mella, in provincia di Brescia, nel pomeriggio di martedì 10 maggio. I piccoli erano in bici con il loro papà, un uomo di 36 anni, quando sono stati travolti da un furgone. I fratellini, all'arrivo dei sanitari, erano apparsi gravi ma non in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dell'incidente, il 36enne si trovava in via Roncadelle, vicino al supermercato Lidl. Intorno alle 16.30 è avvenuto l'incidente: la bici stava attraversando la strada quando un furgone si sarebbe fermato per farla passare. In quel momento un autobus avrebbe tamponato il mezzo che, a sua volta, avrebbe urtato la bicicletta. I bimbi si trovavano nel rimorchio che però si sarebbe rovesciato. Dopo aver fornito le prime cure, i paramedici hanno valuto il trasferimento in codice verde al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia per tutti gli accertamenti del caso. Anche il padre era rimasto ferito dall'impatto.