Sorprende la moglie mentre fa sesso con un uomo: marito riduce in fin di vita l’amante della donna Un uomo di 46 anni è accusato di aver ridotto in fin di vita l’amante della moglie: lo avrebbe infatti colpito diverse volte alla testa.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 46 anni è accusato di aver aggredito e ridotto in fin di vita un 37enne che avrebbe riconosciuto come l'amante della moglie: l'episodio risale al 20 settembre 2021 ed è avvenuto a Tremezzina, un comune che si trova in provincia di Como. Nella giornata di ieri, martedì 18 aprile, il 46enne è stato ascoltato dai giudici del Tribunale collegiale di Como: "L'ho cercata ovunque, poi ho visto quell'auto parcheggiata vicino alla sua. Mi sono avvicinato e ho sentito la voce di mia moglie: era con un uomo, stavano facendo sesso".

Il 37enne colpito alla testa ripetutamente

Il 37enne sarebbe stato picchiato in un parcheggio a lato della strada: lo avrebbe colpito alla testa ripetutamente: "Sono rimasto pietrificato. Per alcuni minuti la testa ha smesso di ragionare, non potevo credere che fosse lei". Ha raccontato di averla vista di spalle all'interno dell'auto: "Poi si sono rivestiti e sono scesi, me la sono ritrovati davanti". Il 46enne avrebbe raccontato quindi di aver aggredito l'amante della donna, ma di avergli dato solo due pugni in faccia.

L'uomo salvato da alcuni automobilisti che hanno illuminato la scena

"Destro-sinistro e poi si è accasciato". Dalle indagini è però emerso un quadro molto diverso: il 37enne sarebbe stato immobilizzato e colpito diverse volte al volto e alla testa con un martello. Solo grazie ad alcuni automobilisti che avevano illuminato la scena con i fari delle loro auto.

E proprio questo avrebbe permesso al 37enne di poter scappare e nascondere in una palazzina. Il 46enne è stato così arrestato. Il suo complice, invece, è già stato condannato in rito abbreviato.