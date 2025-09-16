Sopreso a vendere cocaina, prova a scappare dai carabinieri ma si schianta con l’auto: 20enne arrestato

I carabinieri di Samarate (Varese) hanno arrestato un 20enne per resistenza e spaccio. Il giovane sarebbe stato sorpreso a vendere cocaina e avrebbe provato a evitare i militari scappando in auto e aggredendoli.

Un 20enne è stato arrestato ieri sera, lunedì 15 settembre, dai carabinieri a Samarate (in provincia di Varese) con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, infatti, sarebbe stato sorpreso mentre cedeva dosi di cocaina ai clienti e avrebbe provato a seminare i militari fuggendo con l'auto per le vie della città. La corsa, però, è terminata contro un'altra vettura e, nonostante i tentativi di opporsi ai carabinieri, il 20enne è stato immobilizzato e tratto in arresto. Oggi, martedì 16 settembre, si terrà l'udienza di convalida del fermo.

Stando a quanto riferito dai carabinieri della Stazione di Varese, un giovane sarebbe stato notato da una pattuglia durante un servizio di monitoraggio che stava fermo a bordo strada al volante di un'auto. Poco dopo, è emerso che in realtà quel ragazzo stava aspettando potenziali clienti ai quali cedere dosi di cocaina. Quando si è accorto della pattuglia, però, ha iniziato a scappare per le vie della città, finendo per schiantarsi con un altro veicolo. Nessun passante è rimasto coinvolto nell'incidente.

Durante la corsa, il giovane avrebbe lanciato dal finestrino diverse dosi di cocaina nel tentativo di cancellare le prove, ma sono state recuperate dai carabinieri. Una volta fermo, avrebbe provato a opporsi all'arresto aggredendo i militari, colpendoli con calci e pugni. Uno di loro è rimasto ferito, ma gli altri colleghi lo hanno immobilizzato. Identificato, si tratta di un 20enne di origini marocchine e irregolare in Italia. Ora dovrà rispondere delle ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.