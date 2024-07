“Sono stata molestata dal calciatore Bahirov”: la ragazza conferma le accuse davanti al giudice, lui nega tutto

video suggerito

Stanislav Bahirov

La ragazza di 19 anni che ha denunciato di essere stata molestata dal calciatore della serie D nella Vogherese, il 25enne Stanislav Bahirov, ha confermato il suo racconto anche davanti al giudice per le indagini preliminari durante l'incidente probatorio. Ha ribadito che la notte tra il 22 e il 23 ottobre tutto era iniziato con una sfida a bere tutta la bottiglia di vodka in cambio di pochi euro: poi la situazione sarebbe degenerata con le molestie e di cui lei ricorda molto poco perché completamente ubriaca. Stanislav Bahirov fin da subito ha sempre negato di aver avuto rapporti sessuali con la giovane.

Davanti al giudice la 19enne ha raccontato di essere uscita di casa dopo una lite con i genitori e di essere andata in un parco zona Niguarda. Qui sarebbe stata avvicinata da un giovane a lei sconosciuta, ovvero il 25enne. Stanislav Bahirovle avrebbe lanciato una sfida: di bere una bottiglia di vodka in cambio di 5 euro. Lei in poco tempo ha finito la bottiglia: la 19enne ha raccontato di essere poi stata aggredita dal calciatore e molestata senza che lei, a causa dell'eccessivo alcol, si ricordasse.

Dopo la denuncia della ragazza, lo scorso gennaio il calciatore era finito in carcere su disposizione del gip. Pochi giorni dopo è stato liberato perché

gli esiti del test del dna avevano escluso che fossero sue le tracce genetiche repertate sulla 19enne. Il 25enne ha sempre respinto le accuse di violenza sessuale. Stanislav Bahirov è in Ucraina ma è cittadino romeno: è ormai in Italia da diversi anni, ha una moglie e due figli, un lavoro da operaio ma soprattutto fa l'attaccante nella AVC Vogherese 1919.

Bahirov ha detto di aver parlato quella sera con la ragazza ma di essersi allontanato quando la ragazza ha fatto intendere di volere un rapporto. Inoltre, il 25enne ha indicato agli inquirenti la presenza di altri due uomini che si trovavano a poca distanza da loro.