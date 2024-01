Violenta una ragazza di 19 anni dopo averla convinta a fare un gioco alcolico: arrestato calciatore di Serie D Si chiama Stanislav Bahirov il ragazzo di 25 anni arrestato con l’accusa di aver violentato una 19enne in un parco a Milano. L’indagato fa il calciatore in una squadra di Serie D. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È un calciatore della Vogherese, che milita di serie D, l'uomo di 25 anni arrestato nella mattinata di ieri, giovedì 25 gennaio, con l'accusa di aver violentato una ragazza di 19 anni durante la notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023. Secondo quanto finora ricostruito dagli agenti della Polizia di Stato, l'indagato avrebbe convinto la giovane a fare un gioco alcolico durante il quale dovevano bere un'intera bottiglia di vodka. Poi ha approfittato sessualmente di lei.

La violenza sessuale

Stando alle ricostruzione della Questura di Milano, lo scorso 22 ottobre la 19enne è uscita di casa dopo aver litigato con i genitori. Si è recata in piazzale Istria, a Milano, e lì ha incontrato un ragazzo, Stanislav Bahirov, che non si era mai visto in zona. I due hanno iniziato a chiacchierare, lui l'avrebbe consolata e – una volta carpita la sua fiducia – l'avrebbe convinta a spostarsi al parco Wanda Osiris di via Veglia. Qui le avrebbe proposto di fare un gioco alcolico: così avrebbero bevuto un'intera bottiglia di vodka.

Quando la ragazza era ormai totalmente ubriaca, Bahirov l'avrebbe aggredita e l'avrebbe violentata. Poi l'avrebbe abbandonata nel parco. Dopo ben 45 minuti la giovane vittima ha ritrovato le forze per riazzalrsi e tornare in piazzale Istria per chiedere aiuto.

Leggi anche Scontro tra due auto in Val Pusteria: morto un ragazzo di 19 anni

Chi è Stanislav Bahirov

Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno supposto che, avendo scelto appositamente quel luogo per consumare la violenza, l'aggressore potesse conoscere bene il parco di via Veglia. Così hanno analizzato le telecamere e lo hanno individuato. Si tratta di Stanislav Bahirov, di 25 anni, nato in Ucraina ma cittadino romeno. L'uomo è ormai in Italia da diversi anni, ha una moglie e due figli, un lavoro da operaio ma soprattutto fa l'attaccante nella AVC Vogherese 1919, squadra che disputa il campionato di Serie D.